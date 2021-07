Nymburk měl před losem jedinou jistotu. Jako člen prvního výkonnostního koše nemohl narazit na sedmičku papírově nejsilnějších soupeřů, mezi kterými byl například i obhájce titulu Burgous nebo Hapoel Jeruzalém, který nově vede bývalý trenér Nymburka Oren Amiel.

Osud nakonec přisoudil Středočechům soupeře z Řecka, Bosny a Hercegoviny a Turecka. „Na los si nemůžeme stěžovat. Jsou tam samozřejmě i lehčí skupiny, ale kvalita Champions League jde tak nahoru, že většina skupin je hodně vyrovnaných,“ řekl Hruban.

„Na Galatasaray určitě bude dobrá atmosféra, jestli tou dobou už budou moci být fanoušci v hale. To by mohlo být hodně bouřlivé. Podobně to bude i na PAOKu a ani Igokea nebude s fanoušky zaostávat, takže jedna z věcí, na kterou se v této skupině můžeme těšit, je atmosféra v halách,“ míní.

Základní skupiny začnou 4. října. Z každé skupiny postoupí vítěz do osmifinálové fáze, celky na druhém a třetím místě sehrají baráž o další postupové místo do osmifinále. Po něm následuje čtvrtfinále a jejich vítězové vítězové postoupí na závěrečný turnaj Final 4.