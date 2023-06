Prožil silnou chvíli, když mu aplaudovaly tribuny berounské haly. I proto se v návalu emocí zmohl jen na větu: „Moc vám děkuji…“ Kladenský judistický trenér Václav Novák právě přebral čestný mistrovský stupeň 6. DAN a těch má v Česku skutečně málo jedinců – přesně šest včetně Lukáše Krpálka. Výjimečný byl také předávající, medailista z MS i ME, olympionik a dnes šéf českého juda Jiří Sosna.

Václav Novák obdržel od Českého svazu juda 6.DAN za celoživotní přínos českému judu. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Je to neuvěřitelných 61 let, kdy Václav Novák založil v Kladně judistický oddíl a podle svého jména a roku vzniku ho také pojmenoval – N62. Pracuje pro něj dodnes a jeho trenérskýma rukama už prošly tisíce kluků a holek, kteří se chtěli zdokonalit ve snad nejušlechtilejším úpolovém sportu, který snoubí do symbiózy všechny základní lidské pohyby.

Také proto navrhl Středočeský krajský svaz juda Nováka na udělení 6. DANU jako významné osobnosti, která zasvětila judu celý život. „Je to ocenění mojí osoby a obrovská čest. Děkuji celému kolegiu českého juda a zejména předsedkyni krajského svazu Lucii Chytré, která se o to zasloužila nejvíc,“ říká dojatý Václav Novák.

Předání svaz dokonale utajil, ale do Berouna pozval celou Novákovu rodinu, která tak slavnostní chvilku sledovala zblízka a naživo. „Tohle mě také moc dojalo. Já jsem se judu věnoval celým tělem i duší, až tím dost trpěla moje rodina. I když moji bezvadní synové Michal a Václav tvrdí opak a naopak mi fandili. Patří jim dík a největší manželce Jarmile, která mi s klubem a hlavně administrativou pomáhá dodnes, byť by si od toho už si také ráda odpočinula. Je ale i fanynkou a já jí za vše moc děkuji,“ sklání se před milovanou ženou Václav Novák.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Šestý DAN si Novák chtěl původně udělat jako aktivní borec, jenže zdraví mu to už nedovolilo. I proto je rád, že se pásku nakonec dočkal a hrdě ho v tělocvičně v hale Bios nosí.

V klubu má nadále kolem stovky mladých svěřenců, tomu trenéry Martina Kvanta a Petr Košuta. „Sázím i na Michala Stránského, který si teď bude dělat trenérskou trojku. S judisty ze sportovního gymnázia pak jezdí trénovat rovněž Lucie Chytrá,“ je rád Václav Novák.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Zdá se tedy, že klub N62, jeho celoživotní dílo, má o budoucnost postaráno. A protože judo je víc než sport, jedná se také o životní filozofii, je moc dobře, v Kladně na takové úrovni funguje dál.

Hlavně díky držiteli 6. DANU Václavu Novákovi.

Je to prostě machr.