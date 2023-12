/FOTO, VIDEO/ Teprve v devátém utkání extraligové sezony našli volejbalisté Kladna přemožitele. Na jejich palubovce vládl úřadující republikový šampion Lvi Praha, který malou komplikaci připustil jen na konci druhé sady, kterou ztratil. Zbylé však ovládl a do metropole si odvezl výsledek 3:1.

Videomomentky / Kladno volejbal.cz - Lvi Praha 1.3, ELV , 2. 12. 2023 | Video: Bohumil Kučera

Byl to hodně mezinárodní zápas. Oba týmy spoléhají hlavně na skvělé cizince téměř ze všech kontinentů, chyběla jen Afrika. Kladno ještě víc než protivník, má dokonce zahraničního trenéra a v základu vlastně jen Adama Zajíčka, jediného z českých borců. Praha přece jen vypadá víc tuzemsky (skvěle hrál ex-kladenský Milan Moník), ale nejvýraznějšími hráči jsou také cizinci, v sobotu určitě Kanaďané Schouten s MacCarthym či střídající Kubánec Estrada. Populární hláška: Jedu bomby! se hodí skoro na všechny, v sobotu aby se hala Centrum pomalu bála chvílemi o svoje základy, takové rány borci rozdávali.

Hosté vyhráli zaslouženě. Výborně servírovali, perfektní byli na bloku i v obraně pole. A útok měli pestřejší. Kladno bojovalo, Lotyš Platačs na postu univerzála uhrál fantastických 30 bodů, tým senzačně otočil druhou sadu. Ale celkově byli Lvi tentokrát výš. „Byl to zatím nejtěžší protivník, kompaktní, sehraný. Uvidíme, co nám ještě extraliga nabídne,“ uznal kladenský kapitán Adam Zajíček.

Jeho tým duel dobře začal, v první sadě si udržoval mírné vedení, i přes červenou kartu a ztrátu bodu, ale v koncovce začali hosté skóre otáčet, zastavili útoky Platačse i Seppänena a po neskutečné bombě Kanaďana Schoutena vyhráli 25:23.

Mezinárodní smetánka pak ukázala velmi slušně zaplněné hale v Kladně krásu volejbalu v plné parádě. Ve druhém setu totiž šli Lvi bleskově do vedení 6:1 a pak si náskok drželi až do koncovky.

V té však přišel zlom. Kladenský kouč Josserand poslal na palubovce skvěle servírujícího Čeketu, k němu se přidali ostatní a ztrátu 17:22 se povedlo smazat. Oba celky se pak přetahovaly o setboly, Schouten dvakrát doslova sahal po ukončení sady, ale nakonec se prosadilo „kladivo“ na druhé straně – Platačs. Dvěma šlupkami urval set v poměru 31:29!

Jenže Pražané zareagovali výborně. Na palubovku poslali Kubánce Estradu, ten se rychle chytil a pak už to byl válec, na který Kladno tentokrát nenašlo protihodnotu. Po více než dvou hodinách boje padlo 1:3.

Zdroj: Bohumil Kučera

„Chyběla nám agresivita. Byli jsme slabší, vyčichlejší. Nepředvedli jsme pestrou a agresivní hru, bylo to trochu mdlé. Snažili jsme se z toho něco vytáhnout, ale servis nám nešel, jim naopak ano. Nešla nám ani hra, takže si dobře zablokovali a my neměli co nabídnout,“ mrzelo Adama Zajíčka.

Podle něho se mohla na hře týmu promítnout i daleká cesta z poháru na Balkánském poloostrově v týdnu. „Mohla, ale na to bych se nevymlouval. Předtím jsme také cestovali z Gentu a následující zápas jsme zvládli. Asi to může mít nějaký následek, ale tyhle věci si nepřipouštíme a jedeme dál,“ dodal kladenský kapitán.

Kladno - Lvi Praha 1:3 (-23, 29, -19, -20).

Esa: 10:5. Bloky: 3:11. Čas: 126 minut. Diváci: 500.

Kladno: Zajíček (8), Graham (7), Platačs (30), Seppänen (9), Goncalves (9), Neves, libero Fernández. Střídali: Imamura (3), Čeketa (4), Hýský.