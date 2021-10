Zlatým hřebem celého víkendu byl turnaj kategorie GPA U15 v Pardubicích, na kterém startovala M. Skrčená a K. Škvára. M. Skrčená se do turnajového kolotoče vracela po měsíční pauze způsobené zraněním. Trénovat mohla začít teprve deset dní před turnajem a forma tedy byla ve hvězdách. Díky letní přípravě a také kvalitnímu přístupu k turnaji se podařil husarský kousek. Povedlo se jí ve čtyřhře dívek společně s T. Czajovou (TJ Orlová Lutyně) postoupit poprvé do finále republikového turnaje kategorie A. Tam už byly soupeřky nad jejich síly, ale zisk stříbrných medailí je obrovským úspěchem pro kladenskou naději a tedy stříbro v hodnotě zlata.

Na domácích kurtech kladenští badmintonisté pořádali turnaj kategorie GPC U17 a domácí borci se ani zde neztratili. V párových disciplínách se dařilo nejvíce, a to hned zlatě. K. Jonášová s T. Jirákovou (BK Hořovice) vyhrály čtyřhru dívek a čistě kladenská dvojice chlapců V. Jonáš s Š. Kruncl ovládla také čtyřhru chlapců na domácím turnaji.

J. Altera startoval na turnaji GPC dospělých v Nejdku u Karlových Varů. Zde se mu podařilo postoupit do semifinále ve dvouhře a k tomu získat stříbrnou medaili ve čtyřhře s M. Šilhanem, když až ve finále prohráli s šestnáctinásobným mistrem ČR J. Bitmanem, který nastupoval společně se Z. Gondou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.