Poté, co i jím založený klub N62 musel a dál musí přežívat koronavirovou krizi, má zkušený bard, jenž loni oslavil už pětasedmdesáté narozeniny, obavy, jak se sportu povede dál. Apeluje nejen na sportovce a trenéry, ale také na rodiče.

„Pocovidová doba nám přinese mnoho úskalí a problémů, které budeme muset rychle řešit. Chtěl bych především upozornit, kam směřovat aktivitu trenérů, spolupracovníků a přátel oddílu N62, včetně rodičů našich členů, abychom napnuli všechny své síly a schopnosti směrem k efektivnímu znovuobnovení zásadních návyků zdravého života dětí a dospělých,“ říká Václav Novák.

Podle něj právě u zásadních návyků bylo napácháno mnoho škod a je jen na trenérech a rodičích, jak se s tím po judisticku poperou. „Konec bude naše vítězství na ipon a červenou kartu dostanou ti, kteří bojovali nefér,“ použil judistické přirovnání.

Novák v uplynulých týdnech publikoval rozsáhlý dopis na středočeských stránkách českého juda, kde se zamýšlí nad tím, co covid judu vzal, ale co teprve vzít může. A to by judisté neměli dopustit. „Útočí na nás virus z východu, ale chystá se na nás i virus lidské hlouposti a zákeřnosti, který může být pro člověka ještě nebezpečnější. V judu od roku 1959 zažil mnoho kritických situací, ale svou zarputilostí jsem z nich většinou vyšel vítězně,“ nabízí recept.

Podle něj všude na světě žijí lidé dobří a zlí a ti druzí nemají žádné zábrany těm prvním ublížit. „Tato doba jim nahrává a jsou tady stále. Odhalí nám nové psychopaty, manipulátory a jak říkával můj otec ´duševní malorolníky´, kteří se budou chtít doslova pod rouškou zachránců nejenom našeho sportu a naší činnosti nominovat do úlohy těch správných a vyvolených, které bychom měli oslavovat a poslouchat,“ tvrdí Novák.

Zároveň uznává, že nikdo není bez chyb, ale je velký rozdíl mezi chybou neúmyslnou a vědomou, kterou nazýváme cíleným podrazem, neboli sviňárnou. „A na to vás chci upozornit. Příležitostí pro tyto jedince bude v dnešní době na všech úrovních lidské činnosti dost a dost. Především to jsou lidé, kteří v životě nic nedokázali, a proto škodí.“

Sám Novák věří ve slušnost a fair play. „My v klubu děláme všechno pro radost ze sportu a pohybu hlavně dětí a jejich rodičů, protože sport vytváří kamarádství a nezapomenutelné přátelství a také proto, že jsme přesvědčeni o své smysluplné činnosti, která je v lidském životě nenahraditelná a spojuje nás,“ doplňuje trenér.

Mimochodem kvalitní trenér by měl podle Václava Nováka být rozeznán nejenom v této nelehké době. „Pro své svěřence by měl být kamarádem, autoritou, dobrým psychologem, ale zároveň nesmlouvavým člověkem, který pomáhá ve svých svěřencích vytvořit základní morální zásady, tj. vytrvalost, smysl pro zodpovědnost, férovost a přátelství,“ myslí si šéf klubu N62, kde název ukazuje jeho příjmení i letopočet, kdy klub založil.

Doufá, že po krizi bude fungovat dál stejně dobře, jako do vypuknutí pandemie. A že se na tatami a soutěžích zase všichni shledají. „Ale musíme si pomáhat a být k sobě slušní. Nikdo jiný nám nepomůže, hlavně ne to maňáskové divadlo a jeho principál, co neví, kdo má co hrát a na jehož derniéru všichni s napětím čekáme. Dovedli vše až na okraj propasti, do které nechceme nikdo spadnout, i když pády jsou základní abecedou juda,“ vyjádřil trenér v závěru trochu skrytě, ale zato jasně nesouhlas s vrcholnými politiky naší země.

A doplnil, že jeho varování před budoucností se týká především lidí, kteří nikdy nic nedokázali a proto škodí. „Přitom všichni víme, že žezlo a trůn moudrého krále nedělají,“ dodal Václav Novák.