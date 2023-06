Prakticky posledním sportovním týmem z Kladenska, který v téhle sezoně bojuje na celorepublikové úrovni, jsou hokejbaloví junioři HBC Kladno. V semifinále extraligy se měří s Ústí nad Labem a po úvodní dvojici zápasů drží vyrovnaný stav 1:1. Nyní se bude hrát dvakrát v Kladně v Městské aréně u zimního stadionu, poprvé už v pátek večer od 19:30 hodin, v neděli pak v 16:30.

Junioři Kladna se radují, právě rozhodli první zápas série proti Ústí nad Labem | Foto: HBC Kladno

Kladeňáci vyhráli v Ústí první duel po obrovské bitvě 3:2, když sice ztratili dvougólový náskok, ale pak přidal gól Roman Schönherr a ten se ukázal jako rozhodující. Odveta přinesla více štěstí naopak domácím. Kladeňáci Jedelský a Patera sice otočili stav na 1:2, ale domácí zase srovnali a v prodloužení využili pro hosty smolnou přesilovku za vyhození míčku – 3:2.

„Některé věci nám ve druhém zápase přestaly fungovat, na ty jsme se zaměřili na úterním tréninku. A také nám odešla přesilovka, tu si proto zopakujeme na předzápasovém tréninku ve čtvrtek. Ale věřím, že tahle parta je schopna dojít do finále. Je to o hlavách, je to jen na nich,“ hlásí trenér Josef Moravec, který se vrátil před sezonou do Kladna po třech letech z Rakovníka, ale celkově je u mládeže už 18 roků. Většina z nich byla v Kladně, kde už jeden juniorský titul získal, k tomu přidal jeden bronz a jednou čtvrté místo.

Trenér juniorů HBC Kladno Josef Moravec.Zdroj: HBC Kladno„Kdybych měl porovnat ty předešlé party a tu současnou, tak v téhle možná nejsou tak velké individuality, ale kluci hodně drží při sobě a chtějí úspěch. To je dobře jak pro ně, tak i do budoucna pro A tým mužů Kladna,“ myslí si Josef Moravec.

Kouč tedy o individualitách nemluví, ale přece jen jsou zde hráči, kteří vynikají. Brankář Antonín Křemenák vylétl rychle nahoru, už má odchytáno dost zápasů i za muže a velmi pravděpodobně bude členem reprezentace na nadcházejícím MS juniorů.

V áčku mužů naskakuje už nějakou dobu také útočník Lukáš Patera. Od dětství spolu pak vyrůstá Kladenská legie Filip Jedelský, Jiří Rod a Vojtěch Vela. K tomu nesmíme zapomenout na jednu výraznou hokejovou posilu, Marka Daníčka. Ten je hodně mladý, ale i v šestnácti už si zahrál play-off za muže a nebyl zdaleka do počtu. Kladenský hokejový odchovanec, jenž nyní míří do Sparty, hraje hokejbal rád a kluky drží partu. „Pochopitelně je jako hokejista rozdílovým hráčem, nicméně soupeř má hokejistů v kádru daleko víc. Je to jejich volba,“ říká Josef Moravec, přesto je přesvědčen, že jeho kluci mají nejen na postup do finále. „Když kluci dají do hry srdce a budou jak se říká jezdit po zadcích, tak si myslím, že s pomocí skvělých fanoušků mohou myslet nejvýš, kvalitu a talent na to mají,“ dodal Josef Moravec.