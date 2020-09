FOTO: Kam až dostane kouli Tadeáš Procházka

Je jednou z opor kladenské atletiky a velkou nadějí do budoucna. Atmosféru světové atletiky už okusil na Mistrovství světa juniorů v Tampere, kde reprezentoval Českou republiku. Nyní hájí barvy kladenského A.C. TEPO, se kterým se letos probojoval až do republikového finále, kde spolu se svými kolegy zaostal pouhý bod za medailovým umístěním. Tadeáš Procházka je rozhodně jméno, které by si všichni fanoušci atletiky měli do budoucna zapamatovat.

Nadějný koulař AC Tepo Kladno Tadeáš Procházka | Foto: AC Tepo Kladno

V letošním roce se Vám podařilo dosáhnout osobních rekordů mužskou koulí nejen v hale, ale především pod otevřeným nebem. Jak hodnotíte letošní zvláštní sezónu?

V hale jsem se svým výkonem byl spokojený, předvedl jsem výkon 16,97m a s trenérem jsme měli v plánu přidat metr venku na dráze. Poté přišla tato nemilá situace, která se s námi táhne až do teď. Jakmile byla vyhlášená karanténa, byl jsem ve svém rodném bydlišti v Mostě, kde jsem trénoval venku s ručně vyrobeným závažím ze dřeva. Nebylo to ono, poté jsme začali opět trénovat a postupem času i začali závodit, se svým výkonem až tak spokojený nejsem. Na tréninku mi to lítalo i dále, než je můj osobní rekord 17.13m z Kladenského memoriálu Kladno hází. Jste jednou z klíčových vrhačských opor extraligové kladenské atletiky. V letošním roce jste vybojoval svou první republikovou medaili v kategorii dospělých (U23). Jste se svým působením v Kladně spokojený?

Ano, velice. Jsem moc vděčný, že mohu vrhat ve žlutých kladenských barvách. Bojoval jsem o zlato, avšak neúspěšně, ale obhájil jsem svoji výkonnost, která mě dovedla až na druhou pozici za mého kamaráda Davida Tupého. Doufám, že příští rok vyhraji. Spolu s Davidem Tupým a Ladislavem Prášilem tvoříte v kladenském dresu v republice unikátní tým. Je pro Vás motivace mít tak silnou konkurenci po svém boku?

Rozhodně! Jelikož společně i trénujeme, tak se zároveň předháníme, kdo bude lepší. V tréninku spolu komunikujeme a rozdáváme si rady, ale jakmile přijde závod, rozdělíme se a každý se snaží předvést to nejlepší, co umí. Doufám, že to takhle bude pokračovat i nadále! Mítink Kladno hází Vám není cizí, jste jeho tradičním účastníkem. Jak hodnotíte jeho letošní úroveň a jak byste hodnotil svůj výkon na tomto mítinku?

Na mítink Kladno hází mám skvělé vzpomínky. Každý rok je tu skvělé zastoupení jak domácích, tak hlavně i zahraničních atletů. Díky tomu je atmosféra závodu na jiné úrovni a mně se podařilo zde udělat svůj osobní rekord 17.13m, s kterým jsem zároveň ukončili sezonu a doufám, že následující rok se mi podaří totéž.

Autor: Redakce