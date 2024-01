Zásadní složkou zimní přípravy extraligových hokejbalů Kladna je příprava fyzická. Na hřiště se od listopadu loňského roku nepodívali, na řadě je pohyb bez hokejky. Co je zajímavé u kladenského celku, že už potřetí v tomhle směru dávajíc trenéři prostor a svoje pravomoci jednomu z hráčů - Petru Adamovi. Ten je totiž v civilním povolání ceněným specialistou na přípravu sportovců.

Přípravu extraligových hokejbalistů Kladna vede také jejich spoluhráč Petra Adam, specialista na fyzickou přípravu. | Video: se svolením HBC Kladno

Tvrdá příprava v hale je doménou Petra Adama. A hráči, ač je na hřišti jejich spolubojovníkem, ho respektují a podle jeho slov dřou. "Kladno má v hokejbalu velké jméno, klub tady dokázal obrovské úspěchy. A hráči mají zakódovaný výborný přístup k přípravě. Chodí jich hodně a jsou poctiví a učenliví," je rád Petr Adam, jenž přišel do Kladna z týmu Kovo Praha před minulou sezonou.

Trenéři mu už loni nabídli, aby se o fyzičku mužstva staral hlavně on. Má na to vzdělání, prošel mnoha kurzy, vyzkoušel si zahraniční stáže například ve dvou švýcarských hokejových klubech včetně známého Lausanne. V Praze pracuje pro karlínský gym, který je pouze pro přihlášené klienty. "Pomáhám připravovat zejména mladé fotbalisty, hokejisty, tenisty. Ze známějších jmen třeba hokejistu Tomáše Šmerhu," říká Petr Adam.

Tím, že dohlíží na přípravu kladenských spoluhráčů, musí paradoxně oddělit svou přípravu. "Absolutně nejde, abych s klukama trénoval společně. Musím je hlídat, ale ne že by něco flákali, ale spíš je nutné hlídat, aby všechna cvičení dělali tak, jak se mají, protože jinak by nebyla účinná. Já tedy musím trénovat sám, většinou to stihnu dopoledne," říká urostlý útočník.

Petr Adam přišel do Kladna v době, kdy se jeho tým hodně měnil. Trenéra Drahomíra Kadlece střídal Slavomír Švancar, přišla i řada nových borců. A než si vše sedlo, Kladnu se nedařilo. "Šel jsem do špičkového klubu a hodně se těšil. Jenže pak se nám nedařilo a důvody už každý zná. Změna byla moc velká, ne všichni si zvykli na nový trenérsky systém, protože Slávek chtěl pochopitelně hrát něco jiného než Drahoš. Nicméně já sám se cítil docela dobře. I tím, že ať to bylo jak bylo, Kladno pořád zůstává silnou hokejbalovou adresou. Já toho prošel v hokejbalu dost, ale tohle je špička, o sto procent lepší," je rád Petr Adam.

A je rád, že na podzim už zase Kladenští hráli lépe, chvíli dokonce atakovali čelo tabulky. On sám k tomu přispěl 12 body ve třinácti zápasech, v tomhle kritériu patří do třicítky nejlepších borců soutěže a v Kladně jsou lepší jen Milan Schnaubelt s Ondřejem Pražákem. "V létě jsme mákli, přišli kluci, co se umí postarat o atmosféru v kabině, a rázem je to lepší. Chleba se však bude lámat až na jaře a já se na to těším," dodal Petr Adam, jehož tým ještě čeká soustředění a pak už pomalu nástup na hřiště s hokejkami.

Už 11. února hrají Kladenští Český pohár v Dobřanech, proti stejnému sokovi pak zahájí 24. února jarní část extraligy.