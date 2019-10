Florbalové zápasy pro školy mají v Čechách už docela silnou tradici, Kladno nevyjímaje. Kanonýři nachystali svůj School Game na středu 16. října (10.00), kdy v hale Centrum u Sletiště před osmi stovkami kladenských školáků vyzvou v regulérním duelu 1. ligy Chomutov. Že to bude zápas skvělý, lze odhadnout z tabulky, v níž jsou Severočeši druzí a Kladno s pouze jednobodovou ztrátou čtvrté.

Kanonýři Kladno - ZFK A.Q.M. Petrovice 15:1, 1. liga mužů, 5. kolo, 5. 10. 2019 | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

"Věříme, že nám v kladenské sportovní hale vytvoří v duelu proti silnému Chomutovu bouřlivé prostředí, že je florbal nadchne a přijdou si ho třeba osobně vyzkoušet, ale taky se na tribuně v nich probudí hrdost k městu jako takovému," ozývá se z moderně vedeného klubu, který by rád postoupil do Superligy, sehnal na to i skvělý kádr, ale zatím není úplně suverénní. Hlavně venku, protože po prohře v Českých Budějovicích o víkendu sice vyhrál v Brně, ale až v prodloužení.