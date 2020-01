„Rozhodl jsem se pro něj, protože je mladý a talentovaný. Zároveň ale také ambiciozní, což se mi líbí. Florbal má ve svém žebříčku hodnot hodně vysoko a také do něj chce dost investovat. A já na takové lidi sázím,“ vysvětlil kouč a sportovní ředitel Kanonýrů Jan Pazdera, proč sáhl po Jihočechovi.

Kulhan svůj um ukázal Kladnu koncem září, kdy ve vzájemné střetnutí I. ligy vychytal Štírům překvapivé vítězství (a Kanonýrům přichystal první porážku). „Mám síť spolupracovníků, kteří mají velký přehled o hráčích v republice. A na něj mě už před sezonou upozorňoval člověk, který se v brankářích dobře vyzná. Zdůrazňoval, že má velký potenciál. Takže o něm vím delší dobu a ten náš duel mě jen utvrdil, že to může být velmi dobrý brankář,“ vysvětlil rozhodování Pazdera.

Kulhan začínal s florbalem v Dačicích, pak tři roky působil v Jihlavě a poslední tři sezony chytal za českobudějovické Štíry. Teď už má za sebou první tréninky s Kanonýry a Pazdera plánuje, že ho brzy nasadí do zápasového kolotoče. „Naše stávající brankáře znám a umím si představit, jaká je jejich výkonnost v nejlepší formě. Proto budu chtít vidět Radka v bráně co nejvíc. Samozřejmě potřebuje určitý čas na aklimatizaci, na druhou stranu jeho talentu věřím a myslím, že bude patřit do dvojice brankářů, na které budu během play off sázet.“

Kanonýry čeká první zápas v novém roce ve čtvrtek 16. ledna, kdy hrají v pražských Kunraticích proti Startu. O dva dny později hostí ve šlágru vedoucí Karlovy Vary (19:00, hala BIOS).