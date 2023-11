Jako lídr extraligové tabulky pojedou volejbalisté Kladna k svému druhému středočeskému derby. Po výhře v Benátkách nad Jizerou (3:0) budou chtít udržet neporazitelnost také po duelu v Odolena Vodě (sobota, 17.00). Orli se už mohou chlubit skalpy Českých Budějovic a Karlovarska. Vzhledem k postavení v tabulce a formě by měli být před derby mírnými favority.

Kladno Volejbal cz - Odbojkaški klub Radnik. Rozhovor s Adamem Zajíčkem. | Foto: Bohumil Kučera

Kapitán Adam Zajíček míní, že bude záležet nanastavení obou rivalů. "Myslím, že máme právo být sebevědomí. V posledních zápasech předvádíme hru na vysoké úrovni. Jsme v pohodě, daří se nám a uvidíme, zda následující zápas už bude patřit mezi těžší," řekl blokař Kladna s tím, že poslední soupeři jeho tým moc neprověřili. "Souvisí to i s tím, že jim toho moc nepovolíme," mínil.

Zápasy mezi Kladnem a Odolkou (podle místních Vodolkou) jsou specifické. Často měly náboj skutečných derby. Zejména v minulosti, kdy to bývalo ostřejší.

"Takhle už to neberu. Je to prostě další z překážek, kterou chceme překonat. Naše neporazitelnost určitě jednou skončí, ale chceme, aby se co nejvíc natáhla," řekl kapitán české reprezentace s přáním, aby se v pondělí sešli na tréninku spokojení a v dobré náladě odcestovali na středeční odvetu CEV Cupu do Bosny a Hercegoviny. Navíc drtivé většině nového kladenského týmu derby s Odolkou nic neříká, protože se převážně jedná o cizince, kteří v české extralize kroutí první sezonu.

Otázkou také zůstává, jak se před derby vypořádá s únavou Odolka, která ve středu hrála zápas Challenge Cupu proti CV Mellila MSC (3:0). Místo utkání totiž leží v Maroku a je součástí španělské enklávy.

Také Kladno má za sebou náročný program, který skončí až začátkem prosince. V sobotu bude hrát deváté utkání během necelého měsíce. Ve fotbalové terminologii - anglické týdny, si Zajíček užívá.

"Je to o tom, jak se člověk podvolí únavě a zda je další den po utkání ochotný skousnout trénink. Zda bude vnímat malé bolístky nebo ne. Myslím, že náš tým je plný válečníků a bojovníků, kteří si to nepřipouští. Bylo by to těžší, kdyby se nedařilo," řekl borec, který má po letním návratu do kladenské haly u Sletiště úžasnou fazonu. Stejně jako většina spoluhráčů.

"Pořád to umím," podotkl se smíchem a přiznal, že z Karlovarska se vrátil jako po všech stránkách komplexnější hráč. "Důležitější ale je, že jsem součástí skládačky. Stále si chci dokazovat, že na to mám a být i příští rok členem národního týmu," prohlásil rodák z Brna.

Kladenskou kabinou v posledních sezonách hodně zní angličtina, podobně jako v jiných našich klubech je slyšet stále zřetelněji. Letošní kádr Orlů je v tomhle směru unikátní. V jejich šatně se potkává deset národností, přičemž většina hráčů ze zahraničí tvoří atraktivní základní sestavu, na kterou francouzský trenér Arnaud Josserand hodně spoléhá.

Zajíček je s tímto stavem v pohodě. "Jsem za různorodost rád, protože každý má jiný pohled na volejbal. Je to pestré, člověk se nenudí a přitom si rozšiřuje obzory, poněvadž spolu komunikujeme o čemkoliv. Kluci jsou prima," uvedl třicetiletý volejbalista.

Hned ve středu čeká Orly zkouška ohněm. V úterý nasednou do autobusu a po nějakých patnácti hodinách vystoupí v hercegovinském Brčku, kde je čeká zmiňovaná odveta CEV Cupu s Radnik Bijeljina. Doma vyhráli hladce 3:0, na půdě soupeře je však čeká divácké peklo. "Bude to všechno složité, ale měli bychom to zvládnout. Jsme schopní potřebné dva sety vyhrát. Bude to jen o našem přístupu," mínil Zajíček.

Aby toho nebylo málo, tak hned v sobotu přivítají Kladenští úřadujícího mistra Lvy Praha.