Konkrétně to, které platilo kolo před koncem základní části. Z tří zástupců středních Čech v mužské extralize patřila Kladnu šestá příčka, Odolena Vodě osmá a Příbrami devátá.

Kapitán Kladna Adam Zajíček míní, že rozhodnutí svazu je namístě. „Někteří manažeři vyvíjeli snahu pokračovat v červnu, ale podle mého názoru to je nesmysl,“ prohlásil. Jsou totiž týmy, jejichž hráčům doběhnou smlouvy posledním dubnovým dnem.

Jedinou ukončenou soutěží tak byl Český pohár. Kladenští stejně jako před rokem v Kutné Hoře nezvládli finálový duel. Po porážce 1:3 od Českých Budějovic skončili druzí. S nadsázkou lze tvrdit, že díky stříbrné medaili mohli považovat sezonu za úspěšnou.

„Když se to tak vezme, je to pravda. Zaplaťpánbu za pohár, jinak by to bylo mnohem smutnější,“ konstatoval reprezentační blokař.

Nejen on, ale i spoluhráči, trenéři či fanoušci očekávali před sezonou vzhledem ke kvalitě kádru frontální útok na medaile. Zmíněné šesté místo je tudíž velkým zklamáním. Z devětadvaceti soutěžních utkáních odehrát pouze tři čtyři, které se blížily očekávání, je příliš málo.

„Zklamáním byla zejména první polovina sezony, ve které jsme ztratili hodně bodů. Ale ani pak to nebyla žádná hitparáda,“ poznamenal Zajíček a přiznal, že stále nezná příčinu. „Je to divné a pořád si s tím lámu hlavu. Na důvody se mne ptají i fanoušci,“ řekl borec, na jehož výrazu tváře je během utkání čitelné, jak prožívá, když se týmu nedaří.

Přitom Orli, na rozdíl od jiných sezon, měli kádr pohromadě velice brzy. Jen se museli vyrovnat s absencemi libera Milana Moníka a právě Zajíčka, kteří po splnění reprezentačních povinností naskočili do přípravy vyloženě na poslední chvíli.

Podle lídra Kladna to byla pro klub po volejbalové stránce opravdu podivná sezona. Na místo činu se vrátil nizozemský nahrávač Dan van Haarlem, v létě získalo i těžký kalibr v podobě nejúdernějšího hráče minulého ročníku extraligy, srbského univerzála Stefana Okosanoviče.

„Na hřišti to bylo rozhárané, byli jsme málo hladoví a netáhli za jeden provaz,“ řekl odchovanec brněnského volejbalu, jenž v Kladně odkroutil čtyři sezony a smlouvu má ještě na další.

Nutno podotknout, že v době, kdy se Kladno začalo zvedat, přišly zdravotní komplikace tří hráčů, tudíž muselo na začátku roku posílit o australského smečaře Maxe Staplese a kolumbijského blokaře Cristiana Palaciose, což byl zásah do sehranosti.

Po sezoně odvezl Zajíček rodinu na chalupu na Vysočinu, kde chce v první řadě nabrat psychické síly. Delší vynucená pauza mu tudíž přijde vhod.

„Za čtyři roky jsem se nezastavil. Ukočírovat na hřišti šest oveček a pracovat přitom sám na sobě, abych byl týmu prospěšný, bylo náročné,“ uvedl šestadvacetiletý volejbalista. Čas bude i na fyzickou přípravu. „Začnu běhat, kolo však můj kamarád není,“ usmál se Zajíček.