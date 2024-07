Slánský juniorský plochodrážní jezdec Karel Průša má v létě nabitý sportovní program. Po skončení evropského šampionátu do 250 ccm se přesunul do polské Toruně, kde byl od úterý 9. července na programu tréninkový kemp pro nadějné mladé jezdce.

Toruň je jedním z hvězdných bodů na mapě světové ploché dráha. Disponuje úchvatným stadionem, čtyřikrát se stala polským mistrem, jezdili za ni mistři světa Tony Rickardson, Jason Crump, Chris Holder, ale také Poláci, kteří roky jezdili pomáhat Slanému v extralize - Wieslav Jagusz a Robert Kosciecha.

Teď se do města zaslíbenému ploché dráze vydal Karel Průša a po jeho boku se pod dohledem zmíněného Roberta Kosciechy se svědomitě připravovali talenti z Itálie, USA, Velké Británie, Švédska, Francie, Estonska, Nizozemí, Ukrajiny, Austrálie, Německa a Polska.

Tréninkový kemp kromě technické a praktické přípravy vyvrcholil na závěr dvojicí kontrolních závodů. V úvodním Karel Průša získal osm bodů a druhý se mu povedl lépe, když vybojoval bodů deset a v celkové klasifikaci obsadil osmou příčku.

Vítězem tréninkového kempu se stal německý jezdec Carlos Gennerrich ze ziskem 27 bodů, před Cooperem Rushenem z Velké Británie (25 bodů) a třetí příčku si zajistila polská naděje Kasper Sobkowiak (24 bodů).

Původem žatecký Karel Průša o následujícím víkendu 20 - 21 července bude společně ze Štěpánkou Nyklovou a Jakubem Hejkalem bojovat ve slovenské Žarnovici o Evropský a Světový pohár mládeže v kubatuře do 125 ccm. Všichni tři nominovaní jezdci, kteří zde budou reprezentovat ČR, jsou kmenovými jezdci Autoklubu Slaný. Nejzkušenější z nich Karel Průša by měl na Slovensku bojovat o příčky nejvyšší. Štěpánka Nyklová má za sebou již také určité mezinárodní

zkušenosti a ty by měla u našich východních sousedů zúročit. Jakub Hejkal je naopak nováček v reprezentaci a jede do Žarnovice především sbírat zkušenosti do dalších ročníků, věkově totiž patří mezi nejmladší a při dobré tréninkové morálce může mít před sebou ještě další možnost se zúčastnit jak Evropského tak i Světového poháru mládeže.

Antonín Vilde