Z pohledu Satanů byly poslední prohry převážně velice těsné a kouč Jiří Veselý přes nula bodů viděl jistý herní progres, což se promítlo i do úvodních minut zápasu na severu Čech.

"Do utkání jsme vstoupili výborně, přičemž mám dojem, že nás soupeř, který hostil posledního, hrubě podcenil," mínil kladenský kormidelník.

Jeho tým šel po zásluze do vedení. Pak ale Teplice zapnuly a díky brazilskému gólmanovi Jeronimovi, který perfektně ovládá balon, hráli víceméně stále power play. Do přestávky stav otočili a byl to právě brankář, jenž založil na nejkrásnější gól. Lobem za obranu vyzval ke skórování spoluhráče, který z první posadil míč k tyči.

A rozdíl ve skóre mohl být výraznější nebýt výtečných zákroků kladenského brankáře Vokouna. "Kdyby nás nepodržel, tak asi nebylo o co hrát," přiznal Veselý. Po standardce ale inkasoval potřetí.

Při dvougólovém manku sáhli hosté k power play, která se jim nedařila. Domácí měli na kontě pět faulů a po šestém by Kladno zahrávalo velkou penaltu. Veselý se tudíž vrátil ke klasickému počtu hráčů s cílem si faul vykoledovat. To se povedlo a Kaválek z desítky snížil.

Satani pak v závěru zariskovali a vyplatilo se jim to. Po velké šanci protivníka se jim povedl brejk tři na jednoho, který Kaválek zakončil brankou, čímž dovršil hattrick.

A to Kladenští necelé tři vteřiny před koncem ještě zahrávali roh. "Nescházelo moc a dali jsme i vítězný gól," poznamenal Veselý s tím, že bod má velkou cenu. Pomohl jim z poslední příčky, která na skóre patří Turnovu, který přijede v pátek do Kladna (20.00).

"Toto utkání podle mě strašně moc napoví. Dá se říct, že nás čeká zápas sezony. Kdo prohraje, bude mít vážné problémy," konstatoval Veselý.