V anketě se hlasuje, stejně jako vloni, v šesti kategoriích – muži, ženy, junioři, juniorky, jachtařské týmy a akce roku. Svůj hlas do ankety mohou až do 10. února odevzdat všichni členové Českého svazu jachtingu.

„Slavnostní vyhlášení ankety proběhne pravděpodobně během Galavečera českého jachtingu, jehož termín a místo konání bude oznámeno, jakmile bude možné jej uspořádat,“ informovala Eva Skořepová, PR manažerka Českého svazu jachtingu.

Klára Himmelová (2002)

Yacht Club Nechranice

Pochází z jachtařské rodiny, jachtingu se začala věnovat v roce 2011 na Nechranicích a na Kladně. Byla členem SPS v lodní třídě Optimist, nyní je v RD Jun ILCA Radial. Jejím velkým snem je účast na OH v Paříži, i když se nyní připravuje na poslední kvalifikaci do Tokia. Jachting je její velkou láskou, ví, že bez tvrdé práce to nejde. Věnuje také hodně času fyzické přípravě a nezapomíná ani na školu. V letech 2018 i 2019 skončila v anketě Jachtař roku v kategorii juniorek na 3. místě, v roce 2017 na 2. místě.

Výsledky v roce 2020:

5. místo MČR ILCA Radial (21 lodí) Lipno – 2. žena

59. místo Europa Cup ILCA Radial (99 lodí), Dziwnow, Polsko

1. místo MČR ILCA 4.7 (20 lodí) Nové Mlýny

Členka RD Jun ILCA Radial