Lukáši, dovolte mi začít parafrází filmové hlášky: Ono se řekne kickbox, ale to máte Point Fighting, Kick Light, Low Kick, Light Contact, Full Contact… jak se v tom zorientovat? Pro laika v zásadě ani není nutné se tím podrobně zabývat. Nakonec ani závodníci to moc neřeší, zaměřují se na svou disciplínu. Ale velmi obecně se dá říct, že především se kickbox liší od thajského boxu, kde jsou povoleny kopy pod pás a zásahy koleny i lokty. Jsou i rozdíly v některých zemích. Existují pravidla japonská, americká a evropská. Semi Contact (Points Fighting) a Light Contact jsou nejbezpečnější formy, kdy bojovníci údery spíše naznačují. Odehrávají se na tatami.

To ale není Vaše parketa…

Moje disciplína se jmenuje K1, je plnokontaktní. Sbíráme body za dobře mířené, správně provedené údery na celé tělo soupeře s maximální razancí. Bojujeme v ringu a zápas může skončit před časovým limitem „vypnutím“ soupeře, tedy Knock Out. Naplno se bojuje také v disciplínách Full Contact s povolenými zásahy nad pás protivníka a Low Kick, kde jsou možné i kopy na soupeřova stehna. V polokontaktu se tenhle styl označuje jako Kick Light. Ve všech disciplínách je logicky členění podle pohlaví, věku a váhy.

O mnoho jednodušší není ani přehled zastřešujících organizací.

Je tu Český svaz kickboxu, který zastupuje ČR ve světové kickboxerské asociaci WTKA (World Traditional Kickboxing Association). Dále Český svaz Full-contactu, zastoupený ve WAKO (World Association of Kickboxing Organizations). Soutěže pořádá i WKU (World Karate Union). Naštěstí start v jedné organizaci neznamená stopku pro jinou, jak je tomu v některých jiných sportech. Tohle jsem si vyřešil tím, že mám zlaté medaile od všech těchto organizací. Nechci ale, aby to znělo neskromně, dík patří trenérům i celé mé mateřské SKS Aréně.

Jak při Vaší úrovni trénujete? Skupinově, nebo individuálně?

Obojí má své místo. Je to individuální sport, ale potřebujete lidi okolo. Týmový duch v SKS je, máme tréninkové skupiny na sparing. Jsou ale nutné i tréninky individuální, s trenérem. To se týká hlavně silové přípravy, nácviků na lapách, rozbor očekávaných soupeřů včetně videa. Mám obvykle sedm tréninků týdně, před zápasem se připravujeme i dvoufázově. Cítím podporu klubu i trenérů, mám volnost, pružnou tréninkovou dobu, můžu si říct časové preference. Spoléhám na trenéra, kterým je Marek Ziaja. Ten řídí kdy posilovat, kdy běhat, nebo naopak regenerovat. Fyzičku dáváme na první místo. Můžete být sebelepší technicky, ale bez fyzičky to nejde. Na druhém místě je boj, sparing. Až na třetím je u mne technická vyspělost.

Úplně ji ale pominout nemůžete, je to tak?

Pravidelně se konají zkoušky technické vyspělosti. Bojovníci podle své úrovně získávají pásky různých barev. Já mám zelený, což je třetí, střední level. Na mezinárodní scéně je to předěl pro nasazování do soutěží. Od zeleného pásku včetně je to vyšší úroveň. Jinou důležitost to pro mne zatím nemá, moc se "páskování" nevěnuji. On totiž vyšší pásek nezaručuje vítězství. Jde o to, uplatnit techniku a fyzičku v boji. A tam je ve hře psychika, vůle, odolnost. Někteří technicky vyspělí kolegové dokonce nezápasí vůbec.

Dovedu si ale představit, že to má svůj význam třeba pro trenérskou práci.

Ano, proto to dělám i já, abych to mohl předával dál. Mám trenérské zkoušky a také rozhodcovské zkoušky. To mi umožňuje podívat se na zápas i z jiného úhlu. Někdy totiž býváme z některých rozhodnutí rozhodčích uražení… tak jsem to chtěl vidět i z druhé strany, a musím uznat, že bodovat zápas není vždy lehké.

SKS Aréna patří k předním českým klubům, že ano?

Určitě. Třeba loňské mistrovství ČR bylo rozděleno mezi dva pořadatele - Kladno a Jihlavu. U nás na Kladně proběhly plnokontaktní disciplíny a náš klub pobral největší počet medailí. Letos svaz soustředil vše do jednoho místa - pražských Letňan. Vzhledem k počtu disciplín a kategorií si to vyžádalo dva dny. V součtu všeho byl SKS čtvrtý. Kluby z Jihlavy, Počernic a Pelhřimova těží z velké zásoby dětí a získaly hodně medailí právě z dětských kategorií. O kvalitě SKS svědčí také to, že dodává trenéry i pro reprezentaci. Třeba Petr Kučera je hlavní trenér pro plnokontakt.

Když jsme zmínili dětské kategorie, kdy jste vlastně začal Vy?

Zhruba v 6. třídě základní školy. Od počátku jsem v SKS Aréně, rostl jsem společně s ní. Jiným sportům jsem se věnoval jen na školní úrovni. Prý jsem měl rváčskou povahu už od mala. Otec, který se bojovým disciplínám kdysi také věnoval, mne podpořil a pomohl to podchytit. Na rozdíl od vrstevníků jsem nesledoval fotbal nebo hokej - spíše filmy, kde předváděl své umění Jean-Claude Van Damme. Ten byl mou velkou inspirací.

Na závěr se zeptám na zatím poslední zápas.

To byla moje premiéra v profi ringu, tedy bez chráničů nohou a hlavy. V rámci Night of Warriors v Liberci. Ovšem dál zůstávám mezi amatéry. Oproti třeba MMA, kde po profi startu už není možnost návratu do amatérských soutěží, to tak v kickboxu není. Záleží na promotérech akcí, zda povolí účast profíků. Nastoupil jsem proti domácímu borci, zkušenému Matěji Vosáhlovi. Pro něj to byl už čtvrtý profesionální zápas. Přes porážku svou premiéru hodnotím jako dobrou zkušenost. S trenéry Markem Ziajou a Honzou Homolkou jsme odhalili chyby, na kterých budeme pracovat. Jiná cesta není, než se poučit, oklepat z bolístek a silnější jít dál.

Petr ŠIKOLA