První galavečer MMAsters League® se s ohledem na nařízení v souvislosti s COVID-19 uskuteční s omezenou diváckou kapacitou. Organizace přesto plánuje do Oazy desítku utkání v MMA, K1 a boxu s živým přenosem. Startuje se ve 20 hodin a vstupenky jsou v prodeji on-line na TicketLIVE.

Kincl si poprvé střihne box!

Vrcholem galavečera bude hodně netradiční a o to zajímavější zápas už zmíněného Patrika Kincla. Hvězda MMA dostala svolení od své organizace KSW a vůbec poprvé zkusí box! „K MMA jsem se dostal díky boxu a paradoxně v něm nikdy nezápasil. Několikrát jsem s touto myšlenkou koketoval, ale vždy do toho přišla příprava na MMA. Tím, že je nyní KSW omezeno s pořádáním MMA turnajů, je vlastně ideální doba na můj boxerský debut. Hodně lidí si všímá mého specifického postoje a sám jsem zvědavý, jak v klasickém boxerském zápase obstojím,“ prozrazuje Patrik Kincl, který si v minulosti zatrénoval třeba s kladenským hokejistou Jiřím Tlustým.

Kromě jeho neobvyklé boxerské vložky proti zatím neoznámenému soupeři diváci uvidí i další velmi zajímavé fighty. „Šikovný amatér proti profesionálnímu zápasníkovi a střet dvou světů v K1 nabídne souboj českého reprezentanta Adama Stráníka proti Pavlu Šachovi, který teď zápasil v Oktagon Underground a předvedl tam výborný výkon proti favoritovi turnaje,“ říká promotér akce Dušan Macák a oznamuje ještě další pikantní dvojici. „Mezi amatéry MMA se těším na zápas dvou účastníků mistrovství světa a zároveň kamarádů, kteří se na šampionátu podporovali – Václava Štěpána a Petra Stříže. Teď nastoupí proti sobě a jsem hodně zvědavý, jak se s tím a spolu poperou,“ usmívá se Macák a doplňuje, že se domácímu publiku představí také bojovníci z kladenského Hakim Gym.

Jména dalších zápasníků MMAsters League® odhalí v příštích dnech.

Na úroveň fotbalu a hokeje

A co je cílem nové organizace? Patrik Kincl tvrdí, že se chtějí postarat o talentované bojovníky a zajistit jim komplexní servis po sportovní i manažerské stránce. "Sledovat, jak chytnou šanci za pačesy a potom je vytáhnout klidně i do UFC, což už se nám podařilo zastupováním Davida Dvořáka. Takové služby u nás chyběly a zatím je tu nikdo nenabízel,“ vysvětluje Kincl.

Promotérem vznikající MMAsters League® je česká legenda bojových sportů Dušan Macák. „Za svou kariéru jsem zažil spoustu talentů s velkým potenciálem, kteří ale neměli patřičnou podporu a museli s bojovým sportem skončit. To je obrovská škoda. Máme řadu skvělých nadějných borců, a když jim pomůžeme, můžou se dostat daleko,“ věří mistr světa v kickboxu z roku 1997.

Organizaci založil Lubor Stehlík, podnikatel, vrcholový manažer a bývalý diplomat. „Změnit pohled veřejnosti na mnohdy démonizovaný sport, přitáhnout k němu více lidí, a to nejen divácky, ale i aktivně. Dát šanci talentům a vnést do něj finanční prostředky. To jsou naše hlavní pilíře. Oproti ostatním organizacím zásadně jiné, protože my do bojových sportů nejdeme primárně za účelem zisku. Naopak do tohoto odvětví finance přinášíme, chceme ho zkultivovat a zkusit ve společnosti rozšířit na úroveň fotbalu a hokeje,“ vypočítává Stehlík poslání organizace.

Zdroj: Lynn Tourki

Patrik Kincl (dole) při tréninku s hokejistou Jiřím Tlustým. Foto: Lynn Tourki