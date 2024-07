Je to stejné jako při poslední olympiádě v Tokiu. Do Paříže odcestují dva atleti A.C. Tepo Kladno - sprinter Matěj Krsek a chodec Vít Hlaváč. Jeden rozdíl, ale najdeme. Zatímco na ‚covidových‘ hrách prvně jmenovaný působil v roli štafetového náhradníka a na dráhu se vůbec nedostal, tentokrát jako nejlepší český čtyřstovkař poběží individuální závod.

Krsek se stal na začátku prázdnin popáté mistrem republiky a pak už začala předolympijská příprava. Dva týdny tvrdě makal a z plného tréninku zaběhl na mítinku v Novém Městě nad Metují solidní čas 46,35. Po určitém vyladění si při testovacím závodě na Julisce, který se jmenoval Paříž volá, vytvořil časem osobák na třístovce (32,53).

„Cítil jsem, že forma je na vzestupu a rekord mi udělal radost. Nyní už moc času nezbývá. Ve čtvrtek letím s výpravou do Paříže a v neděli mě čeká rozběh čtyřstovky,“ prozradil Krsek program nejbližších hodin.

Potěšil by ho osobní rekord

Do francouzské metropole jede s ambicí překonat osobní rekord (45,55). „Super by byl postup do semifinále. Povím ale upřímně, že to je obtížný úkol. Musel bych se dostat do lepší poloviny všech čtvrtkařů,“ vyprávěl reprezentant.

close info Zdroj: Ivana Roháčková zoom_in Matěj KrsekV Paříži se ve sprintech objeví nový formát cesty do finále. Na programu jsou čtyři kola. Nejdřív rozběhy, z nichž postoupí přímo osmnáct závodníků do semifinále. Ještě před ním však ti, co zůstali mimo, mají šanci zabojovat v opravných bězích a šest nejlepších doplní počet semifinalistů na čtyřiadvacet.

„Doufám, že postoupím přímo, nebo z opravy. Rozběh musím běžet naplno,“ poznamenal Krsek, který Paříž bere jako svou první olympiádu. „Moc se tam těším, už jsem sledoval některé přenosy. Moc naopak nesleduju sociální sítě, abych neměl informace, jak to na sportovištích nebo v olympijské vesnici vypadá. Chci se nechat překvapit vlastním dojmem,“ poznamenal.

Musel se přeorientovat na kratší distanci

Chodec Vít Hlaváč má za sebou vytrvaleckou padesátku v Tokiu, ale ta už je chodeckou minulostí. Aby mohl závodit v Paříži, musel se přeorientovat na kratší distanci, kterou je mix maratonská štafeta. Do ní se na olympiádu koncem června kvalifikovali s Eliškou Martínkovou při závodě v Dublinu.

Novinku v atletickém programu otevře muž dvanáctikilometrovým úsekem. Pak ho vystřídá žena, kterou čeká 10 km. Oba se na trať ještě jednou vrátí na desetikilometrové úseky. Dohromady to dá klasickou maratonskou vzdálenost 42,195 kilometru.

Poslední měsíc Hlaváč na OH ladil v italském horském středisku Melago. „Byli jsme ubytovaní ve výšce 1850 metrů, takže to bylo na přípravu velice výhodné. Po soustředění jsem se doma srovnával, aby bylo možné ještě trochu zrychlit,“ líčil s tím, že smíšený závod chodeckých dvojic je na pořadu ve středu 7. srpna ráno.

Specifikum chodecká štafety je rychlé tempo a pak relativně dlouhá přestávka, kdy je na trati druhý člen týmu. „Hodně bude záležet na tom, jak pauzu strávit, aby chodec nevychladl. Posledně jsme měli k dispozici cyklistický trenažer a skoro celou tři čtvrtě hodinu jsme šlapali do pedálů. Výhodou toho je, že člověk nevytuhne, což se naopak přihodí, když leží nebo sedí,“ vysvětloval Hlaváč.

Zvládnou štafetu bez napomínání?

„Bohužel jsme dostali informaci, že v Paříži nebude na přestávku povolené jakékoli sportovní vybavení. Proto zřejmě zvolíme určitou formu pohybu. Asi běžeckého, což je rozumnější, než se zastavit, začít regenerovat a potom se vrátit do maximálního výkonu,“ zmínil.

Podle něj bude o výsledku rozhodovat správná chodecká technika, což je alfa a omega této disciplíny. Vepředu může bojovat třeba patnáct týmů a technika může být na hraně.

„Kdo si od rozhodčích vykoleduje napomenutí terčíky, bude mu hrozit vyloučení. A pokud někdo nezajde čistě stylově, nemá šanci na medaili. V tom může být naše výhoda. Pokud to technicky ustojíme, může obsadit solidní místo,“ odhadoval.