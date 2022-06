Jenže to byl zase on, kdo všem vypálil rybník a dokonal zlatý hattrick. Zisk třetího titulu v řadě navíc ozdobil novým rekordem mistrovství, když čtyři roky starý zápis Masláka srazil o jedenáct setin. V historických českých tabulkách se posunul na třetí příčku a zároveň splnil limit pro ME v Mnichově. Druhý Šorm doběhl na jižní Moravě v čase 45,86, Maslák byl bronzový za 46,05.

„Nejvíc si cením času. Nečekal jsem, že bych mohl o tolik zrychlit. Říkal jsem si, že budu strašně šťastný, když se dostanu po 46,00, což byl přesně můj osobní rekord. S tím jsem do Hodonína přijel. Umístění jsem moc neřešil,“ přiznal dvaadvacetiletý Krsek, který oba zkušenější soupeře převálcoval drtivým finišem v cílové rovince.

„Podařilo se mi nejlépe rozvrhnout síly. Dvoustovku jsem nepřepálil a v závěru jsem to mohl rozbalit,“ prozradil s tím, že české mistráky jsou jeho oblíbenými závody. „Mám rád jejich atmosféru. Cítil jsem podporu fanoušků, hnali mě dopředu. Chci jim za to moc poděkovat. Mám velikou radost,“ dodala česká jednička.

Mistrovství ČR v atletice v Hodoníně:

Muži:

200 m (vítr +2,1 m/s): 1. Jirka (Olymp Praha) 20,66, 2. Macík (Dukla Praha) 20,66, 3. Polák (Sokol Č. Budějovice) 20,72.



400 m: 1. Krsek (TEPO Kladno) 45,55, 2. Šorm 45,86, 3. Maslák (oba Dukla Praha) 46,05.



800 m: 1. Vystrk (Univerzita Brno) 1:46,53, 2. Šnejdr (Slavia Praha) 1:47,16, 3. Davidík (Dukla Praha) 1:48,23.



1500 m: 1. F. Sasínek (Hodonín) 3:38,06, 2. Friš (Dukla Praha) 3:41,61, 3. Symerský (Vítkovice) 3:41,84.



400 m př.: 1. Müller (Dukla Praha) 49,98, 2. Tuček (Univerzita Brno) 50,22, 3. Smolka (Hvězda Pardubice) 50,40.



Výška: 1. Štefela 220, 2. Adámek (oba Škoda Plzeň) 316, 3. Bahník (Sokol Hradec Králové) 214.



Dálka: 1. Juška (Olymp Praha) 795, 2. Komárek (Slavia Praha) 748, 3. Kratochvíl (Sokol Č. Budějovice) 743.



Koule: 1. Staněk (USK Praha) 20,76, 2. Procházka (TEPO Kladno) 18,06, 3. J. Forejt (Škoda Plzeň) 17,28.



Oštěp: 1. Veselý 85,97, 2. Vadlejch (oba Dukla Praha) 83,72, 3. Konečný (Poruba) 76,+8.



4x400 m: 1. Univerzita Brno (Plaček, Kotyza, Vystrk, Tuček) 3:10,72, 2. Dukla Praha 3:11,83, 3. Slavia Praha 3:11,84.



Ženy:

200 m (+1,2 m/s ): 1. Hofmanová 23,38, 2. Pírková 23,52, 3. Kožuškaničová (všechny USK Praha) 23,63.



400 m: 1. Vondrová (USK Praha) 51,13, 2. Petržilková (Škoda Plzeň) 52,20, 3. Slavíková (Čáslav) 54,13.



800 m: 1. Sádlová (Olymp Brno) 2:05,29, 2. Ficenec (Dukla Praha) 2:05,58, 3. Suráková (Škoda Plzeň) 2:06,77.



1500 m: 1. Šimková (Slavia Praha) 4:28,03, 2. Rašková (USK Praha) 4:28,57, 3. Sekanová (Olymp Praha) 4:30,62.



400 m př.: 1. Jíchová (Dukla Praha) 57,44, 2. Cymbálová (Slavia Praha) 57,80, 3. Veselá (Atletika Stará Boleslav) 58,47.



Tyč: 1. Švábíková (USK Praha) 445, 2. Pražáková (Sokol Kolín) 420, 3. Pöschlová (TEPO Kladno) 410.



Dálka: 1. Suchá (Škoda Plzeň) 632, 2. Maštalířová (Dukla Praha) 623, 3. Novotná (USK Praha) 621.



Oštěp: 1. Špotáková (Dukla Praha) 60,90, 2. Tabačková (Poruba) 59,06, 3. Ogrodníková (Dukla Praha) 57,42.



Kladivo: 1. Korečková (Hvězda Pardubice) 64,79, 2. Šafránková 60,85, 3. Bártová (obě Dukla Praha) 59,54.



4x400 m: 1. USK Praha (Vondrová, Holubářová, Pírková, Hofmanová) 3:37,31, 2. Škoda Plzeň 3:42,47, 3. Stará Boleslav 3:44,02.

Matěj Krsek zvládl finálový závod na 400 metrů parádně s porazil i dvojici Dukláků Maslák - ŠormZdroj: CPA

