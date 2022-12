Na Sletišti sportují spousty malých dětí, z který mohou časem vyrůst atleti, nebo sportovci jiných odvětví. „Chodí k nám většinou od šesti let a jejich počet je veliký. K tomu máme množství trenérů. Pro všechny věkové kategorie jich u nás pracuje asi šedesát. Číslo vypadá vysoké, ale potřebovali bychom jich ještě víc,“ upozorňuje Klesnil.

Z kladenské líhně vyšli i Krsek a Hlaváč

„Kvalitní práce s mládeží se nám vyplácí,“ pokračuje. „Je to taková pyramida. Dole je množství atletických adeptů v přípravkách do jedenácti let. U nich pochopitelně dochází k přirozenému úbytku, ale přes žáky, dorost a juniory se nejlepší dostávají až do extraligových družstev dospělých.“

Klesnil si pochvaluje širokou kladenskou základnu. „V dorostu jsme měli soutěžích dvě družstva po čtyřiadvaceti lidech, což se podaří dát dohromady jen málokde. Netřeba zdůrazňovat, že na rozdíl od některých klubů se až do juniorů jedná takřka výhradně o naše odchovance. Jen občas přijde jednotlivec na hostování třeba ze Slaného,“ zmiňuje.

Nejčerstvějším příkladem kladenské líhně jsou čeští reprezentanti. Čtyřstovkař Matěj Krsek pochází z Hřebče a chodec Vít Hlaváč je z Libušína. Oba byli loni na olympiádě v Tokiu a letos závodili na mistrovství světa v Eugene a mistrovství Evropy v Mnichově.

„Matěj byl sprinterským rekordmanem už od žáků, Vítek se k chodeckým úspěchům propracoval později. Kluci chodí na Sletiště odmala. Jsem rád, že se odtud dostali až na vrchol. Potěší, když můžeme říct, že prošli naším systémem. Ona se totiž atletika nedá dělat v každé obci,“ říká boss kladenského klubu.

Třetí místo mužů bylo malým zázrakem

Z nedávných reprezentantů, kteří vyrostli v Kladně, jmenuje vícebojařku Elišku Klučinovou, nebo dvojici vyznavačů diskařského řemesla Věru Cechlovou-Pospíšilovou a Libora Malinu, kteří nástupem do středisek zároveň změnili i klubovou příslušnost. To Krsek a Hlaváč už nemusí.

Dnešní doba je pro kladenské atlety lepší v tom, že mohou závodit za mateřský klub a zároveň mít podporu jednoho ze středisek. Krsek je zařazený do Centra sportu Ministerstva vnitra Olymp a Hlaváč do Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství Victoria.

V uplynulé sezoně panovala ohromná spokojenost se třetím místem kladenských mužů ve finále extraligy i s vítězstvím žen v baráži, což jim zajistilo účast v nejvyšší soutěži pro příští rok. V těchto kategoriích kladenský klub využívá zahraničních posil. Třetí místo mužů v mistrovství ČR nazval nazval Klesnil malým zázrakem.

„Do finálového závodu v Chebu jsme postoupili z pátého místa a pokud jsme chtěli dosáhnout na medaili, museli jsme skončit třetí a družstva za námi v takovém pořadí, abychom je bodově předstihli. Nezdálo se to moc reálné, nikdo s námi nepočítal. Rozhodovalo se až při závěrečných čtvrtkařských štafetách a nakonec jsme o pár bodíků na třetí místo poskočili,“ těší Klesnila i s odstupem tří měsíců.

„Pro nás hrála zkušenost kolektivu a nadšení mladých závodníků, což jsem po závodech odnesl tím, že mě jako vedoucího družstva hodili naši atleti v rámci oslav do vodního příkopu,“ připomíná tradici, která začala v roce 1998. „Od té doby se extraligová medaile slaví nedobrovolnou koupelí, což jsem na vlastní kůži zažil tenkrát poprvé a té doby pak ještě několikrát.“

Naděje na další pěkná umístění

Takové úspěchy zavazují a jsou motivací do další sezony. „Budeme opět spoléhat na kladenské mládí. Všichni by se měli oproti letošku o něco výkonnostně posunout. A ve spojení s posilami to dává naděje na pěkná umístění,“ vypráví předseda AC Tepo.

Kladenské muže v průběhu příštího roku posílí na hostování koulař Tomáš Staněk a výškaři Lukáš Beer ze Slovenska a Syřan Majd Eddin Ghazal. Ženy mohou počítat s tradičními oporami jako jsou polská skokanka Adrianna Szostak a slovenská kladivářka Veronika Kaňuchová. K nim se nově přidá japonská hvězda oštěpu Haruka Kitaguči.

„U Haruky bude záležet na tom, jak bude její program v Diamantové lize a dalších předních mítincích kolidovat s extraligou. Byli bychom rádi, kdyby to vyšlo, a zároveň počítáme s její účastí na mítinku Kladno hází. V jednom kole mohou nastoupit dva hostující zahraniční závodníci, takže lze starty kombinovat. Neplatí to u mužů, protože Tomáš Staněk je Čech,“ vysvětluje Klesnil.

Momentálně běží přípravy na halový mítink Kladno Indoor. Koná se 28. ledna a je stejně jako letos součástí série World Indoor Tour 2023 s bronzovou patinou. Stejný zůstává i program - výška a koule mužů a žen. Venkovní vrchol na Sletišti v podobě Kladno hází se uskuteční 13. června.

Na Sletišti se v souvislosti se závody jako je Kladno hází uvažuje o zásahu do pomalu dosluhující polytanové dráhy, jejíž ovál má kromě osmidráhové cílové rovinky jen šest drah. „Povrch nutně potřebuje rekonstrukci. Rád bych ji co nejdřív zrealizoval, ale je to samozřejmě i otázka financí,“ dodává předseda AC Tepo Kladno.

Medaile i z terénu



Kladenští atleti všech věkových kategorií vozí pravidelně cenné kovy z domácích šampionátů v hale a pod širým nebem. Na konci listopadu uspěla mladá dvojice i na mistrovství ČR v přespolním běhu. Na čtyřkilometrové trati v Rumburku skončila Radana Lapáčková druhá v závodě juniorek. Věkem ještě dorostence scházely ke zlatu jen čtyři vteřiny. Junior Marián Dražan se neztratil v šestikilometrovém běhu, v němž vybojoval bronz. Na první místo mu chybělo šest vteřin, ale pro něj bude krosová sezona ještě pokračovat. Byl totiž nominován do českého reprezentačního družstva pro mistrovství Evropy, které hostí tuto neděli 11. prosince Turín. „Oba měli vynikající finiš, díky němuž se posunuli na medailové pozice. Jsem s nimi spokojený,“ chválil Jiří Klesnil, který je trenérem obou běžců.