„Ostatní kategorie nemají žádné pomůcky, cvičí jen na ploše. My oproti tomu máme stepy. Nejsou tam ani specifické prvky, které musíme dělat. Je jenom na nás, co vymyslíme,“ popisuje Pospíšilová, která si spolu se svým týmem připravila představení s názvem Pouť. S ním budou Kladeňačky bojovat proti týmům z Příbrami a Havlíčkova Brodu.

„Konkurence je letos menší, protože se neúčastní Rusko. Ostatní země kromě Česka a Ruska stepy moc nedělají. Chtělo by to, aby se v tom vyškolily i další země, protože my Češi jsme v tom napřed. Když se objeví tým z Maďarska nebo z Jihoafrické republiky, tak je poslední. Mají to postavené jinak, špatně. Letos je to tedy totálně český závod,“ vysvětluje kladenská závodnice.

Pro ni a její kolegyně se bude jednat o velmi speciální závod. Nejen, že se jedná o mistrovství světa, bude to také jejich poslední vystoupení! „Cvičíme asi od čtyř pěti let, ale spolu jako tým jsme od roku 2008. Během těch let jsme přibraly dvě členky, jinak držíme stejné složení. Teď to bude naposled,“ potvrzuje Pospíšilová.

„Seniorská kategorie je od sedmnácti let a holky končí třeba v osmnácti, maximálně v devatenácti. My už jsme mezi nimi úplné babičky,“ vykládá se smíchem čtyřiadvacetiletá aerobička.

„Kdybychom chtěli, tak můžeme pokračovat tak dlouho, jak chceme. Potřebujeme ale už upřednostnit osobní a pracovní život. To už nejde skloubit s důkladným tréninkem. Proto jsme se dohodly, že v nejlepším skončíme,“ dodává.

Kladenský tým proto bude mít v Ostravě pořádnou podporu. Přece jenom je to naposledy. „Přijede za námi asi padesát fanoušků, všem jsme koupily stejná trička a chceme to předvést co nejlépe pro ně. Samozřejmě bychom chtěly být první, ale hlavně si to chceme užít,“ hlásí Pospíšilová.

Ať to skončí jakkoliv, její tým bude moci skončit s hlavou vztyčenou. Na svém kontě má už teď řadu úspěchů. V roce 2019 například vyhrál mistrovství republiky, v evropské konkurenci byl třetí a na světovém šampionátu skončil na čtvrtém místě.

I letos mají závodnice z Fitstudia Venuše slušně našlápnuto. Ve čtvrtečním závodě totiž porazily i příbramský klub Oxygen, který v této sezoně jen marně naháněly. Šance na úspěch ve finále je tedy velká.

„Řekly jsme si, že nemůžeme přemýšlet o tom, že je to poslední závod. Když to někdo řekne, tak začneme okamžitě brečet,“ zakončuje Pospíšilová, která věří, že se poslední vystoupení vydaří tak, jak má.

