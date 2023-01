Dvacet let je doba, kterou sociologická věda považuje za jednu generaci. Pro SKS je to příznačná symbolika. Vždyť v jejím vedení jsou otec a syn Homolkovi. Na uplynulé období jsme vzpomínali s dalším zakladatelem Petrem „Kůčou“ Kučerou – a trenérskou skupinu klubu už rozšířil i jeho syn. Pro ilustraci mezigeneračního propojení ještě stojí za zmínku, že v SKS aréně kdysi trénoval i otec současné závodnické naděje Samuela Rataje.

Petr Kučera doplňuje:

Je to tak, Samuelův otec Aleš se u nás kdysi věnoval kickboxu a jeho syn je pro tento sport příslibem. Je čerstvě v české reprezentaci a už přivezl zlato z MS juniorů. Vidím u něj ještě prostor pro mentální práci, ale píle a poctivost tam je. Delší dobu už se veze na vlně úspěchů Lukáš Strnad, to je naše jednička. Teď zvládá přechod z juniorů do mužů. To je vždy složité – v juniorech jste špička a najednou nejmladší mezi muži, musíte se prosazovat znova. Podobné to má Eliška Trojáková, která začíná mezi ženami. No a mezi muži už je reprezentační stálicí Honza Mudraninec. U Samuela a Lukáše musím ocenit, jakou oporu mají v rodičích. Zejména psychickou, protože oni tím sportem žijí. Ale také finanční; různé závody jsou každé dva týdny a cestování není zadarmo. Svaz sice reprezentantům pomáhá, ale stejně si toho spoustu platí sami.

A co Petr Kučera junior?

Zatím toho moc nenazávodil, přibrzdil ho úraz kolene. Minulý rok si udělal „dvojku“ na FTVS UK. Dal se na cestu, kterou vidíme rádi, a kterou prosazují i jiné sporty. Totiž aby závodníci, kteří už nechtějí, nebo nemohou soutěžit, šli do trénování nebo rozhodování. V SKS jsme už vychovali desítky trenérů pro naše potřeby a třeba můj příklad ukazuje, že to nemusí být strop. Jsem reprezentačním trenérem pro plnokontaktní disciplíny. Už kolem věku 15 let podchytáváme zájem o rozhodování. Pro kadety jsme založili něco jako přípravku rozhodčích. Dostanou triko, označující, že jsou v zácviku, a pohybují se na tatami nebo kolem ringu. Mají tam svého hodnotitele. Koučové s tím jsou seznámeni a hlavní rozhodčí na jejich cvičná rozhodnutí neberou zřetel. Já prosazuji, aby si to závodníci zkoušeli, vžili se do kůže rozhodčího. Pak lépe vědí, jak se v zápase chovat. Rozhodčí chybí všude, zejména ti kvalitní. Doba, kdy jsme k tomu přemlouvali rodiče a jiné nadšence, je sice pryč, ale dost jich stále není. Jistě nebudou všichni rozhodčí bývalí závodníci, to je nedostižný stav; ostatně ne každý dobrý závodník je pak dobrým trenérem nebo rozhodčím.

Je také možné pokusit se o filmovou kariéru, že ano?

To je trochu nadsázka, ale i takový vedlejší efekt mohou bojové sporty přinést. Mně se to povedlo, také Honzovi Homolkovi, což je dvojnásobný mistr světa v kicboxu, dlouholetý reprezentant, se zkušenostmi i z klece MMA. Dostali jsme šanci a využili ji v několika filmech a seriálech – jak zahraničních, tak českých. První kaskadéři se v Česku v šedesátých letech minulého století rekrutovali z úpolových sportů. Dnes jsou zastoupeny i jiné aktivity – gymnasti, skokani, parkúroví freestylisti, řidiči aut, motorek. Práce je dost, současný filmový průmysl je masivní, zahraniční produkce točí hodně v ČR. No a sportovci kromě toho, že něco umí, jsou zvyklí makat a mají disciplínu.

Mezi kaskadéry jsou i boxeři. V SKS jste se „rohování“ také věnovali. Zaregistroval jsem občasné stesky boxerů, že jim borce odvádí MMA.

Box tu byl na začátku činnosti, je to i moje disciplína, boxoval jsem i po vojně. Trénoval u nás také můj bratr, dobrý boxer, co byl i v nominaci na olympiádu. Pak to na pár let ustrnulo, a když jsme to s Karlem Hořejškem rozjížděli znovu, opět byl nával zájemců. Jenže zároveň s tím i velká fluktuace lidí. Rok a půl jsme vydrželi, pak nastal konec. Ano, boxu odebírá borce kickbox a hlavně MMA.

Není to i otázka inspirace, nějakých idolů? Kdysi Arnoldův Conan poslal mnohé z mojí generaci do posiloven, bojovníky nadchl Jean-Claude Van Damme. Řada jmen je i u nás synonymem pro daný sport – Sáblíková, Krpálek, Ondra, Procházka. Naopak olympijská medaile Rudolfa Kraje je už hodně zaprášená.

A jak já obdivoval Jackie Chana… později se mi poštěstilo točit s ním film. Sami jsme viděli, kolik dětí se k nám začalo hlásit na judo po úspěších Lukáše Krpálka. Box bohužel upadá v celém Česku. Přitom je to super sport, olympijský sport. A globálně jsou v něm stále ještě největší peníze. Já bych vyčetl českému svazu slabší manažerskou, především marketingovou práci. Nic viditelného se neděje. Ono to „srdce“ samo nestačí. V dnešní mediální době, kdy dominují sociální sítě. Uvidíme, co s tím udělá nový prezident Marek Šimák.

Univerzity se chlubí, kolik jejich absolventů získalo Nobelovu cenu. Hokejové kluby zase tím, kolik odchovanců dosáhlo na Stanley Cup. Má SKS aréna takový přehled, pomyslnou síň slávy?

Arénou prošly za dvacet let stovky lidí. Celkově máme určitě zhruba 500 medailí z republikových akcí. Trochu neskromně musím říct, že Honza Homolka a já jsme toho jako fighteři dosáhli nejvíc. Oba si vážíme také ocenění v anketě „Sportovec roku Kladenska“, které jsme získávali v letech 2008-2013. Tedy v době, kdy se bojové sporty teprve prosazovaly v širším povědomí. Bylo to v návaznosti na tituly světových šampionů, které jsme tehdy do Kladna vozili. Naši následovníci v tom pokračovali, a tak jsme na MS celkově nasbírali už takových 50 medailí. V různých stylech a věkových kategoriích, od juniorů po veterány. Rád bych zmínil Pavla K., který začal chodit na tréninky ve věku 48 let. Za deset let zhubnul, zesílil a už dvakrát vybojoval mistra světa ve veteránech. Nikdy není pozdě začít! Ale zpátky ke smyslu otázky – upřímně musím říct, že v tom budovatelském nadšení jsme ani nepomysleli na vedení nějaké kroniky a „síně slávy“. Zpětně nás to mrzí a teď k výročí pracně dáváme dohromady třeba nějakou „historickou“ fotodokumentaci.

Vraťme se tedy k tomu budování, k začátkům…

Co všechno předcházelo založení klubu? Tréninky karate v klubu Kobra Kladno. Chodil jsem tam s nejlepším kamarádem Tomášem Martinovským – už jsme byli i trenéři – a také začínající Honza Homolka. Já jsem zároveň i boxoval v Průmstavu. S kickboxem jsem teprve začínal. Základy z karate a boxu se ale zúročily hned v prvním roce, dostal jsem se do reprezentace. Předtím, než se roce 1994 založil národní svaz, se zhruba dva roky soutěže v ČR pořádaly neoficiálně. Kluci jezdili sami i na turnaje do zahraničí, včetně světových šampionátů. Vzpomínám na ME roku 1994 v italském Rimini, byl to první výjezd české reprezentace. TV Nova se postarala o reportáž, moderoval to Pavel Nový. Já se toho zúčastnil jako jeden z průkopníků českého kickboxu. Pak jsem šel na vojnu, kde jsem pořád mohl soutěžit díky pochopení našeho velitele u parašutistů. Po návratu jsem viděl, že kladenský kickbox stagnuje, je v útlumu. Postupně ve mně uzrálo rozhodnutí založit vlastní oddíl.

Jenže cesta od nápadu k realizaci nemusí být úplně jednoduchá…

Také že nebyla. Nápady vznikaly už dříve, ale nikdo to neposunul dál. S Tomášem Martinovským jsme usoudili, že když už jsme si vybojovali určité jméno mezi bojovníky, tak to dotáhneme. Odpojili jsme se od Kobry. Mimochodem, s Tomášem se známe od 11 let věku, jsme jako bratři. On má pátý dan v karate, také závodil v kickboxu, pak se vrátil ke karate, než si ho získala Krav Maga. Má v ní nejvyšší technický stupeň v ČR, spolu s prezidentem Michalem Otipkou. Dnes je mezinárodním instruktorem, jezdí trénovat po světě. Ale zpět k historii – našli jsme zázemí v posilovně Gym 2000 Posista na Sítné. A hned nás konfrontovala „realita všedního dne“, k níž patřilo třeba placení nájmu… Byli jsme mladí kluci, já měl malé dítě… a tak jsme se rozhodli sehnat sponzora. Logicky nás „na první dobrou“ napadl otec Honzy Homolky, Jaroslav. Už tehdy měl firmu zaměřenou na osobnostní rozvoj GRO. Sázeli jsme na to, že v mládí také zápasil. On to promyslel a navrhl, že klubu dáme právní rámec čtyř spolumajitelů. Tak jsme se dohodli, a tak se i stalo.

Co konktrétně ta změna přinesla?

Administrativní ukotvení klubu jako právnického subjektu. To je důležité pro vztahy s partnery. A samozřejmě větší finanční stabilitu. Jmenovali jsme se Kickbox GRO Kladno, pár let jsme setrvali na Sítné. Fitko bylo nahoře, my dole. Měli jsme pár tréninkových hodin týdně, lidi začali chodit. Na první nábor přišlo 40 lidí, ze tří čtvrtin známí. Začalo se trénovat, byl druhý, pak třetí nábor… to už si vyžádalo rozdělení členů do skupin podle úrovně – začátečníci, kondiční sportovci, závodníci. Museli jsme pokročit i v metodice a technice, zjednodušeně řečeno abychom jen nepřišli a nezačali se hned mlátit. Tak vznikla první profesionální tělocvična kickboxu na Kladně. Museli jsme vyjít s prostorem, který byl k dispozici. Do sloupů jsme navrtali kotvy, na ně upevňovali boxerské provazy a měli tak ring. Po čase to ale pro nás začalo být malé…

Takže?

Takže jsme se začali zajímat o nějaké alternativy. Šance přišla, když končil hudební Klub 19 a město vyhlásilo výběrové řízení na využití objektu. Vypracovali jsme projekt, podnikatelský záměr. Získat podporu obyvatel okolních domů nebyl po jejich zkušenostech s diskotékou problém, sehnali jsme přes tisíc podpisů ve prospěch tělocvičny. Výběrové řízení na městě jsme vyhráli. Ovšem rekonstrukce zabrala půldruhého roku. Hodně jsme zvládli vlastníma rukama, kromě odborných prací, jako je třeba elektrika. Přitom jsme pokračovali v činnosti na Sítné… Za spoluúčasti města jsme museli investovat v řádu milionů, půjčku jsme pak řadu let spláceli. No ale povedlo se, dotáhli jsme to ke kolaudaci na sportovní centrum. Díky větším prostorům jsme mohli rozšířit náš záběr na další disciplíny – Krav Maga, judo a MMA.

To byl asi ten nejlepší „trénink“ pro nedávné nepředvídané trable…

Covid… věřím, že se už nebude opakovat ten chaos, který vyvolal. Nad mnoha opatřeními zůstával rozum stát. Třeba že tělocvičny byly zavřené, zatímco nákupní centra byla plná. Složité bylo vyznat se ve vládních kompenzacích. Hlavně kvůli nejednotnému přístupu jednotlivých finančních úřadů, které zřejmě neměly jasnou metodiku. Náš svaz pomáhal radami, sjednával nápravu až na ministerstvu financí. Chtělo to koordinaci, aktivitu. Vždyť jinak to mohlo být fatální, jak ukazuje příklad některých fitcenter. My jsme v té době navíc obnovovali vybavení tělocvičny, prostě už to bylo naplánované a objednané. No a teď už se pro změnu „těšíme“ na faktury za energie…

Chápu, to budou takové opožděné Vánoce. Ale vidím, že přitom stejně máte úsměv na tváři…

Všichni jsme sporťáci a máme to v hlavě srovnané, to musím říct i při vší skromnosti. Já třeba nikdy nepřemýšlel, jestli jít trénovat, nebo se někam bavit. Vrstevníci se mi smáli, teď se směju já. Sportu vděčím za všechno. A ta „vítězná vlna“ se přenáší i do soukromého života a do podnikání. Pořád nám to tady funguje, máme rádi lidi a lidi snad mají rádi nás. Jasně, každému se nezavděčíte, někdy je třeba udělat i nepopulární opatření, ale kdybychom to dělali špatně, tak už tu nejsme. Podle spousty komentářů a ohlasů je poměrně unikátní i ta naše stabilní sestava, že jsme pořád spolu. Nefungujeme jako nějaké firemní vedení, ale jako přátelé, kteří to mají rádi. Ten duch, na kterém to před lety vzniklo, tu pořád je. Každý z nás – já, Tomáš, Honza a Jarda – stejně jako naší trenéři a partneři, dali do klubu kus sebe sama. Díky tomu se SKS aréna stala největším klubem „bojovek“ na Kladensku. Všem za to patří velký dík.

Petr ŠIKOLA