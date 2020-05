V pondělí 1. června odstartuje na kladenském stadionu Sletiště první ze série šesti atletických mítinků, které jsou součástí projektu Českého atletického svazu „Spolu na startu“. V jeho rámci proběhnou ve stejný den závody na minimálně další stovce stadionů. Do Kladna se chystají hvězdy jako Barbora Špotáková, Tomáš Staněk nebo Pavel Maslák a fanoušci královny sportu se mohou těšit na přímý přenos České televize z této události.

MČR v Atletice / Kladno - Sletiště 28. - 29. 7. 2018, Bára Špotáková | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Jedním z vrcholů kladenského mítinku bude oštěp žen, kde by neměla chybět světová rekordmanka a dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková, která to na Sletišti dobře zná a bude to pro ni první start pod novým trenérem Janem Tylčem. „Těším se konečně na první závody a věřím, že se 1. června sejdeme společně na startu a zazávodíme si symbolicky všichni v jednu dobu na sto stadionech po celé České republice, tak se na to všichni dobře připravte,“ vzkazuje.