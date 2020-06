Mnozí znají Matěje Krska, ale jeho o rok mladší kamarád Daniel Lehar je rovněž velkou nadějí kladenské atletiky. V pondělí na něj vyšel start na dvoustovce, kde se popasoval pouze s kladenskou konkurencí, a Jana Ullmana, Petra Hudečka i další časem 22,17 porazil.

Běžec AC Tepo Kladno Daniel Lehár. | Foto: Deník / Rudolf Muzika

„Sice to mohlo být lepší, ale s časem jsem spokojený. Bylo to sice vlastně kladenské mistrovství, ale ne špatná konkurence,“ usmál se mladík, který loni ve švédském Boras spolu s Matějem Krskem pomohl Česku ke stříbrné medaili z ME juniorů.