Mistryněmi světa jsou dívky ze Sport Academy sester Proškových, obě sestry se navíc podílely i na bronzu Jindřišky v kategorii jednotlivkyň. „Na titul jsme dlouho čekaly a voláme třikrát hurá! Holky byly favoritkami, ale člověk nikdy neví. Ale věřily jsme jim a dokázaly to,“ zářila nad triumfem kvinteta Anna Hrabovská, Lenka Melková, Anita Polcarová, Marie Filipovská a Nella Doušová trenérka Klára Prošková. Nezapomněla poděkovat za podporu smolařce Agátě Duškové (byla zraněná) a sestře Jindřišce, jež vymyslela od A do Z krásnou choreografii s názvem Charlie Chaplin.

Jindřiška, nyní už vdaná jako Čížková, se prosadila i na závodnickém pódiu a v letos poprvé vypsané kategorii Masters nad 30 let skončila ve velké konkurenci bronzová. Atmosféra při jejím vystoupení byla dokonalá. „Jsem na ni hrdá, když vidím, že kromě své přípravy musí zvládat výchovu svého dítěte a tréninky s dětmi,“ chválila sestru její trenérka Klára.

ZLATO S AUŤÁKY

Titul mistryň světa slaví také MK Kladno v kategorii kadet aerobik performance. Tým ve složení Ema Klucová, Johanka Neumannová, Erika Hadrbolcová, Adélka Veselá, Natálka Šolínová a Maruška Lukavská uspěl s originální a nápaditou choreografií CAR RACE. „Pro holky to byla jejich první účast na světovém šampionátu. Už po semifinále jsme byly první a obhájit prvenství i ve finále je úkol nelehký,“ usmála se šéfka klubu Michaela Diviš a pochválila dívky, že zvládly skvěle i finále. „Energicky, bojovně a s emocemi. Všech pět rozhodčích ohodnotilo jejich finálový výkon na první místo,“ dmula se pýchou Diviš a poděkovala i šikovné trenérce Sabině Škrabské.

„ Dokázaly jsme své závodnice naučit vcítit se do role automobilových závodníků, čehož se holky zhostily na jedničku a v průběhu celého roku na sobě pracovaly. Práce a úsilí se vyplatily. „Jsem na nás moc pyšná a mám obrovskou radost. Krásně jsme reprezentovaly náš MK klub, město Kladno a celou Českou republiku,“ dodala Michaela Diviš.

BRONZOVÁ PREMIÉRA

V kategorii tria (11-13 let) dosáhly na bronzové medaile dívky z Aerobic klubu Diamond. Sabrina Nguyen, Marie Doležalová a Gabriela Uriková přitom startovaly na světové soutěži vůbec poprvé. V základním kole se kvůli tomu praly s nervozitou, semifinále a finále si ale podle šéfky klubu Veroniky Slukové užily, sestavu zacvičily bez chyb a v silné konkurenci obsadily třetí místo. „Výsledkem potvrdily, že ve sportovním aerobiku nemají v Kladně konkurenci. Jejich trenérky Linh Thuy Do a Markéta Vondráčková vytvořily krásnou choreografii a holky se skvěle připravily. Jsem na všechny opravdu pyšná a děkuji za krásný zážitek,“ hlásila Sluková.

SMOLNĚ ČTVRTÉ VENUŠE I DANCERS

Malinko smutné byly dívky z Fit studia Venuše. Jejich dřina z přípravy vyšla na nepopulární čtvrté místo. „Holkám utekl bronz o jednu známku. I když to necinklo, trenérka Iveta Radostová je moc spokojená, protože ve finále holky předvedly skvělý výkon, podle trenérky nejlepší v sezoně,“ povzbudila sestavu ve složení Veronika Řehořová, Tereza Frolíková, Veronika Pospíšilová, Romana Nedvědová, Barbora Růžičková, Adéla Drožová a Nelly Grubnerová šéfka Venuše Zora Moudříková.

Dodejme, že tým z Fit studia Venuše byl na MS svým umístěním nejlepší ze všech tří nominovaných velmi kvalitních českých týmů, když všechny tři medailové příčky nakonec obsadily soupeřky z Ruska.

Čtvrté skončily rovněž dívky z klubu Aerobik Dancers. Jejich doménou je už roky velká sestava fitness grande, s níž skončil tým ve složení Nikola Dryjáková, Tereza Machová, Simona Smrčková, Denisa Zadáková, Adéla Štveráková, Eva Bízková, Anna Zderadičková těsně pod medailovými stupínky.

Rozdíl oproti bronzové příčce byl minimální, jedno kolo se dokonce jednalo o rozdíl setin bodů.

„V týmu se před odjezdem bohužel objevilo několik zranění a nachlazení. Holky bojovaly, ale příprava byla vlažnější. Není to výmluva ani omluva, jen konstatování,“ řekla trenérka Magda Husáková a sportovně uznala, že technicky to letos na medaili opravdu nebylo. „Zapracujeme na tom, příští rok musíme být lepší. Teď mě holky mile překvapily, jak se krásně prezentovaly. Finálové kolo doprovázely slzy štěstí – prvně se k tomu veřejně přiznávám Holky vzaly výsledek sportovně a pochopily, že o medailích to není. Proto s klidným srdcem prohlašuji, že jsme to nakonec opravdu vyhrály,“ dodala hrdě Husáková s dobrým pocitem, že letos si navzájem fandily všechny kladenské kluby. „Příště musíme určitě udělat hromadnou fotku všech kladenských týmů!“

Úkol na příště má tedy Magda Husáková jasný.

Poděkování rodičům i městu

Žádný z kladenských klubů při hodnocení účasti na MS nezapomněl na to hlavní, kvůli čemu mohou dívky měřit síly se světovou špičkou. Poděkování za podporu rodičům. A zdaleka ne pouze finanční, byť ta je zásadní, protože aerobik je pořád malým sportem, v němž kluby žádné velké sponzory nemají a nejvýznamnějším podporovatelem kromě zmíněných rodičů je magistrát města Kladna. Takže mamky, taťkové i úředníci: Velký dík vám všem!