Počátkem listopadu se ve španělské Santa Susanně konalo kulturistické Mistrovství světa mezinárodní federace IFBB, které mělo podobně jako jarní mistrovství Evropy formát jakéhosi „superšampionátu“. V rámci jedné akce, ale výsledkově odděleně, se odehrálo MS juniorů a masters, MS v kulturistice a MS ve fitness. Reprezentant kladenského Hakim Gymu Tomáš Mach dosáhl šestým místem mezi veterány svého zatím nejlepšího výsledku na světovém pódiu.

Kladenský bodybuilder Tomáš Mach byl poprvé ve finále světového šampionátu. | Foto: se svolením Tomáše Macha

Výborně se umístila i Česká republika v pořadí národů. Dvanáct medailí, z toho sedm zlatých, znamenalo celkově páté místo. „Jako veteráni jsme byli třetí, ženy veteránky dokonce první. Ve své kategorii jsem skončil o jediný bod za Jaroslavem Günterem z České Lípy. Což mě vzhledem k té rivalitě národů mrzelo méně, než kdyby to byl cizinec,“ upřesňuje svalnatý Kladeňák.

Takový úspěch vynikne tím spíše, že ho česká výprava dosáhla bez jakékoli státní pomoci. Je to prostě sport nadšenců, srdcařů. „To je určitě potřeba říct. I bez peněz jsme se prosadili. Porazili jsme dobře dotované soupeře. Snad tenhle úspěch zapůsobí na národní sportovní autority a sponzory,“ přeje si Tomáš Mach a dokresluje situaci: „Platili jsme si vše. Jen vítězové pak dostali od Svazu kulturistiky a fitness ČR 20 000 Kč, což pokrylo v zásadě letenku a ubytování.“

Na květnovém Mistrovství Evropy se ČR umístila ještě lépe. Reprezentanti přivezli 24 medailí, z toho 6 zlatých, 7 stříbrných a 11 bronzových. Naopak pro kladenského závodníka bylo sedmé místo zklamáním. Dvě „bramborové“ evropské medaile z ázerbajdžánského Baku 2007 a z holandského Maastrichtu 2010 tak zůstávají nepřekonané. „Už v dubnu na MČR v Praze jsem nebyl v nejlepší kondici, úplně se to nepovedlo. Průměrná forma stačila jen na 3. místo. Do ME jsem se zlepšil, ale ne na evropskou úroveň, a tak jsem do finálové šestky neprošel,“ sebekriticky přiznává historicky nejlepší kladenský kulturista.

Léto nakonec český reprezentant strávil v lepší pohodě. Náladu si ještě v květnu spravil na Survival Cupu v Lysé nad Labem, kde dominoval v kulturistice mužů nad 90 kg, a mezi veterány jak ve své kategorii, tak v celkovém pořadí. Vítězná vlna se přelila i do podzimu. V říjnu vyhrál na Partner Cupu v Čelákovicích svou veteránskou kategorii, v kulturistice nad 90 kg i v absolutním pořadí byl druhý. „To už jsem bral jako přípravu na MS. Fotky a videa ze soutěže mi pomohly posoudit, jak na tom jsem. Také odhalily prostor pro zlepšení – třeba v zadních partiích a postojích,“ sděluje zkušený závodník.

Evropský i světový šampionát hostila španělská Santa Susanna už poněkolikáté. „Možná je to tím, že předseda IFBB Rafael Santonja je Španěl,“ odhaduje s úsměvem Tomáš Mach a dodává: „Je to hezké přímořské letovisko. Ale zároveň taková vesnice. Atmosféra je tam ‚na prd,‘ skoro bez publika. Snad je za tím šetření, ve větších městech by byly jistě vyšší nájmy…“

I proto chce věřit zatím nepotvrzeným dohadům, že by se o pořadatelství MS mohla ucházet Česká republika. Prý snad už napřesrok… Zároveň s nostalgií vzpomíná na kladenské závody Fitness Mania Classic, jejichž pořadatel zatím sbírá síly k dalším dílů úspěšné série. „Před domácím publikem je to vždycky speciální,“ svěřuje se reprezentační veterán, který by se rád ukázal i na prestižní soutěži EVLS Prague. „Tu ale pořádá organizace NPC a účast na ní by mi zavřela dveře na akce IFBB, včetně ME a MS. Snad v budoucnu jejich rivalita poleví.“

„Teď jsem tréning zjednodušil, jedu v takovém udržovacím módu. Až na jaře to začne znovu naplno. Aktuálně mám zázemí v Hakim Gymu, kde jsem našel dobré podmínky a vstřícný přístup. Je to jeden ze tří kladenských klubů, které jsou registrované u svazu a mohou posílat závodníky na soutěže,“ uzavírá povídáni Tomáš Mach.

Dvěma dalšími kluby jsou Clever Fit a Fitness Mania Gym, kde Tomáš Mach v minulosti také působil. Je příjemné zase vídat na soutěžích více Kladeňáků – mužů i žen – v jejich barvách. Nelze říct, že by snad finalistovi MS šlapali na paty – to by zatím byla příliš silná nadsázka – ale trend je optimistický.

Clever Fit Kladno bodoval na GP Zbraslav (u Brna), kde Jana Schafhauserová získala bronz ve fitness juniorek a Julie Kolářová stříbro v bikiny fitness do 165 cm. Ta dosáhla stejného umístění i na Extrifit Cupu v Kutné Hoře a na Survival Cupu v Lysé nad Labem. Sedmá byla na Grand Prix Fitness Brno v Líšni a osmá na Partner Cupu v Čelákovicích. O příčku výše se tam umístil Matyáš Nováček v kategorii classic physique. Výčet uzavírá Adam Fridrich, který ve physique juniorů vyhrál kondiční soutěž PeVan Cup v Příbrami.

Klub Fitness Mania Gym Kladno solidně reprezentoval Jaroslav Pletnev. Na Mistrovství Čech v Kutné Hoře byl třetí v klasické kulturistice nad 180 cm a čtvrtý v classic physique. Na MČR v Praze pak byl čtvrtý, respektive šestý. Aneta Brožová brala stříbro v bikiny fitness na Target Cupu v Letňanech a Dominik Velc byl pátý ve physique mužů do 180 cm na Partner Cupu.

Dobře si vedla také Adéla Kalousková v kategorii kondiční bikiny fitness. Na Golem Classic v Kutné Hoře za sebou nechala všechny juniorky a mezi ženami byla druhá. V obou věkových kategoriích brala bronz na Fit Fitness Cupu v Týništi nad Orlicí. Kahan Cup v Ostrovačicích u Brna pro ni skončil pátým místem mezi ženami a šestým mezi juniorkami. Na PeVan Cupu si mezi juniorkami o jednu příčku pohoršila.

Petr ŠIKOLA