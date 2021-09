Loni se mu povedlo zaběhnout skvělý čas 46,46, ale letos o něm nebylo moc slyšet. Růžky vystrčil až teď. A to pořádně – na víkendovém šampionátu nedal soupeřům šanci zásluhou drtivého finiše. Navíc se Dan Lehar podílel na titulu štafety 4x400 metrů.

Prsty měl tak ve dvou ze tří kladenských titulů. „Čas není úplně vynikající, ale vzhledem k tomu, jak se v sezoně potýkal se zraněním, a neměl za sebou pořádný závod, tak to v Plzni to dopadlo dobře,“ pochválila svého svěřence trenérka Hana Větrovcová.

Kuriózně ulitý start

Před červnovým mistrovstvím ČR dospělých ve Zlíně měl Lehar kvůli tříslu třítýdenní zdravotní výpadek. Nakonec se na Moravě objevil, ale v rozběhu zřejmě zapracovala psychika. Kuriózně totiž ulil start.

„Něco takového se mi povedlo poprvé v životě. Nechyboval jsem ani na kratších tratích. Netuším, co se tenkrát stalo… Moje reakce jsou naopak slabší. Nejsem z těch, co se snaží vpadnout do výstřelu,“ krčil rameny dvacetiletý atlet.

Pak makal, aby dohnal ztrátu v přípravě, a v červenci si bez většího úspěchu zazávodil na ME do 23 let v Tallinnu. „Natrénováno mám ze zimní přípravy, ale pracovali jsme hlavně na rychlosti a síle. Směřovali jsme k plzeňskému šampionátu, no a v neděli přišel náznak, že forma narůstá,“ vykládal rodák ze Žatce.

Sázka na ostrý finiš

Do závodu šel s určitými ambicemi, ale i když na startu chyběl ze zdravotních důvodů tréninkový parťák a seniorský český mistr Matěj Krsek, o titulu nepřemýšlel. „Věděl jsem, že na tom nejsem špatně, ale tušil jsem, že půjde o dost vyrovnaný závod,“ pokračoval.

Měl v plánu začít rychleji. Věřil, že v konci bude mít víc sil než soupeři. A taktika s ostrým závěrem klapla. „Čas 47,29 není nic grandiózního, ovšem špatný není. Vím, že mohu být rychlejší, ale jsem spokojený. Hlavně proto, že se mi podařilo vyhrát,“ usmíval se Lehar.

Trenérka jeho zrychlení prorokuje. „Vypadá to, že se ze všeho vyhrabal, a konečně předvádí, na co má. Snad ještě něco dokáže. Měl by běžet pod 47 sekund,“ říkala.

O vylepšení času se Lehar může pokusit v Břeclavi, kde se v neděli A.C. Tepo Kladno zúčastní finále mistrovství ČR atletických družstev. Tam se utká s Krskem, ale i s Patrikem Šormem, Pavlem Maslákem a dalšími špičkovými čtvrtkaři.

„Chtěl bych být rychlejší než v Plzni. Hranice 47 sekund by mohla padnout. S tím bych byl hodně spokojený. Když se utkám s těmito kluky, třeba mě vytáhnou k lepšímu času. Hodně bude taky záležet, jak se ten den budu cítit.“

Krsek se šetřil

Na nejvyšším stupínku byl Daniel Lehar i ve čtvrtkařské štafetě. „Matěj to na prvním úseku skvěle rozeběhl, kluci náskok udrželi a já bojoval o vítězství se slávistou. Držel jsem se za ním prakticky celou třístovku a před cílem ho přeběhl. Opět jsem spoléhal na svůj závěr,“ popsal napínavý závod.

„Dan to v konci opět zvládl,“ radovala se Hana Větrovcová, do jejíž skupiny patří i Jan Ullman, který běžel třetí úsek. Čtvrtým do party byl Jan Hřích, jehož hlavní tratí je osmistovka a vede ho trenér Klesnil.

A proč běžel rychlý Krsek v Plzni jen štafetu? „Před týdnem na druhém kole extraligy začaly Matěje brát po stometrovém sprintu křeče do hamstringu. Z obavy před zraněním jsme v Plzni raději zvolili jen týmový závod,“ dodala trenérka.