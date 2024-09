Ředitel Kladenského maratonu Pavel Žlábek Deníku prozradil některé zajímavosti před sobotním závodem. Ten lehce mění trasu tak, aby nevadil ostatním návštěvníkům Lapáku a Sletiště. „Běhali jsme obousměrně na Lapák a zpět, teď ale na lesní křižovatce před Sletištěm odbočí závodníci doprava a využijí nový chodník podél Doberské ulice. Po něm se vrátí na Sletiště. Odpadne tak obousměrný provoz kolem plavečáku a u hlavní brány na Sletiště, kde to občas trochu skřípalo, chodí tudy hodně lidí,“ vysvětluje ředitel maratonu.

Pavel Žlábek očekává, že se Kladenského maratonu zúčastní kolem stovky běžců na hlavní trati, další zhruba padesátka si vyzkouší doprovodný šestikilometrový běh a spousta zábavy a běhů je připravena také pro děti. „Děti poběží ve dvanácti kategoriích od sto metrů do jednoho kilometru, máme pro ně připraveny sladké donuty, limču, skákací hrad a pro nejlepší hezké ceny. Zvu také hobíky na tu kratší trasu. Budete mít servis jako maratonci a ještě za poloviční startovné,“ láká další potenciální účastníky Pavel Žlábek.

Mimochodem startovné činilo pro hlavní kategorii – maraton - do 30. června 500 korun, teď je to o stovku víc.

A kdo bude favoritem hlavního závodu, kde se poběží i o zajímavé finanční ceny? Mezi muži určitě vítěz posledních dvou ročníků, Pražan Karel Splítek, který umí maraton kolem dvou třiceti a Kladno se díky jeho výkonům vyšvihlo v posledních letech mezi nejrychlejší maratony v Česku (bylo druhé a pak třetí).

U žen Pavel Žlábek tipovat nechtěl. „Kdyby se přihlásila Lenka Koubková z Hostouně, která vyhrála poslední dva ročníky, měl bych tip, ale zatím na listině přihlášených není a nezaregistroval jsem ji ani v jiných letošních závodech. Tak se necháme překvapit,“ říká Pavel Žlábek.

Je rád, že skvělé partě kladenských maratonců a atletů se daří tradici Kladenského maratonu šířit dál a děkuje za to i všem partnerům v čele s městem Kladnem a Středočeským krajem. „Bez nich bychom závod v takové kvalitě v žádném případě nemohli pořádat, takže jim opravdu moc děkujeme,“ uzavřel Pavel Žlábek.

Doplňme ještě základní informace. Prezentace je v sobotu od 7 do 9.30 hodin, start v 10:00 hodin. Závod je určen běžcům od 18 let, lékařská pomoc je zajištěna na startu a v cíli. Občerstvení bude k dispozici na trati po každých 5 km a v cíli. Vyhlášení vítězů se uskuteční ve 14.30 hodin.

Kategorie: Muži: do 39 let, 40 - 49, 50 - 59, 60 - 69, 70 let a více. Ženy: do 34 let, 35 - 44, 45 - 54, 55 let a více.

Rekordy závodu drží Mulugeta Serbessa – 2:27:30 a mezi ženami Ivana Martincová – 2:51:42.

Ředitelem závodu je Pavel Žlábek, hlavním arbitrem předseda AC Tepo Kladno Jiří Klesnil, technickým ředitelem předseda Maraton klubu Kladno Metoděj Fikez a organizačním ředitelem Michal Pufr.