Start je v 10:00, v té chvíli se účastníci začnou prát třeba i o překonání traťových rekordů, které drží Mulugeta Serbessa (2:27:30) a Ivana Martincová (2:51:42). Připraveny jsou jako vždy také soutěže pro děti.

Ředitel závodu František Tůma příhodně označil závod za plnoletý, protože slaví osmnáctiny. Přes řadu dětských chyb se parta pořadatelů prokousala, protože o závod byl od počátku zájem. "Já mám tu čest vést a řídit skupinu lidí, kteří poznali mnoho světových maratónů a mohou tak svoje poznatky ze strany závodníků překlopit do námětů, nápadů a řešení v pozici organizátorů, rozhodčích a pořadatelů, kteří se po téměř dvě desítky let snaží vytvořit závod, který se bude líbit co nejširšímu okruhu maratónců," napsal František Tůma na oficiální stránky Maraton klubu Kladno.

Kladenského maratónu se historicky zúčastnila řada skvělých maratónců, kteří za osmnáct let vytvořili zajímavou paletu vítězů. Za zvláštní zmínku stojí výkony už zmíněného rekordmana a šestinásobného vítěze Mulugety Serbessy. Mezi startéry uvítali pořadatelé atletické osobnosti Elišku Klučinovou, nebo loni Vlastimila Zwi­efelhofera.

I letos mají v MK Kladno pro všechny maratónce připravena trička a medaile. Vítězové ve všech kategoriích dostanou poháry a finanční odměnu. Každý maratónec si může ponechat svoje startovní číslo jako suvenýr a opět připravují možnost on-line tisku osobního diplomu. Samozřejmostí se stala vegeteriánská strava v cíli.

A jako vždy je pro návštěvníky a doprovod maratónců k dispozici jeden z nejkrásnějších atletických stadionů, s možností využití dalších aktivit: lanový park, posilovna, plavecký bazén, trampolínový park či nedalekou saunu.

"Chtěl bych ještě poděkovat všem sponzorům a partnerům, bez jejichž podpory by Kladenský maratón nebyl tím, čím se postupem času stal. Přeji všem krásný sportovní zážitek!" dodal František Tůma.