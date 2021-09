Aktuálně má klub zhruba 10 dospělých členů a 30 členů v dětských a mládežnických kategoriích. Oficiální svazové turnaje hraje pod klubem BK Králův Dvůr, se kterým spolupracuje na základě dlouholetého osobního i sportovního přátelství. "Vstup do svazu jsme odmítli při založení klubu, neboť pro nás nepřinášel žádné výhody a od té doby jsme se tomuto tématu aktivně nevěnovali," vysvětluje Jaroslav Holeček.

Při založení klubu nebyli jeho členové v badmintonu žádnými nováčky a tak se nemuselo na zajímavé akce dlouho čekat. Zmiňme například účast Anežky Nováčkové na Mistrovství Evropy do 17 let v roce 2016; stálá účast v I. lize od roku 2016 (pod klubem BK Králův Dvůr); několik medailí, včetně těch nejcennějších, z MČR seniorů; častá účast hráčů na Mistrovství ČR a pravidelné vítězství Marka Schoře na MČR HZS ČR v badmintonu.

Sportovní klub Panteři Kladno založili před šesti lety hráči a trenéři badmintonu Jaroslav Holeček, Marek Schoř a Václav Fridrich. Hlavním sportem klubu je badminton, ve kterém během školního roku probíhají pravidelné tréninky dětí a mládeže, a také tréninky starších hráčů. V létě pak Panteři pořádají herně-kondiční soustředění, především pro mládež. Mimo to se účastní různých lokálních sportovních akcí s otevřeným startovním polem.

