Muž mnoha sportů vloni nakonec zakotvil mezi strongmany. Prý definitivně. Ale protože „stará láska nerezaví“, občas si Lukáš Tesař ještě střihne nějakou pohárovou soutěž v powerliftingu. A zpravidla se nevrací bez medaile. Na „bokovku“ je to úctyhodné, i když chodí jen do dvou disciplín silového trojboje – mrtvého tahu a především benchpressu. Těžké dřepy vynechává kvůli dřívějšímu zranění kolene.

Lukáš Tesař má sílu, nebo nevěříte? | Foto: z archivu Lukáše Tesaře

Sezónu celkově uzavírá po sedmi soutěžích s individuální bilancí dvou výher, jednoho bronzu a cenných výsledků na pomezí TOP 5 na velkých závodech. Všemu dominuje stříbro z prestižní týmové soutěže World Strongest Nation.

„Teď už o sobě mohu s plnou vážností mluvit jako o strongmanovi. Zúročila se moje předchozí práce a výsledky. Protože dobré umístění na kvalitních soutěžích je vstupenkou na ty ještě prestižnější. Postupně se dostanete do povědomí organizátorů, ale třeba i rozhodčích, a začnete dostávat pozvánky, které se neodmítají. Letos se mi tak otevřely brány profi scény.“

Takže něco jako „dobré zboží se chválí samo?“

„Takový automatismus by byl príma, ale nežijeme v ideálním světě a musí se tomu jít naproti. Třeba propagací na sociálních sítích. Výkonnost je samozřejmě základ, jinak by to bylo směšné. Aktuálně jsem natočil tréninkové video pro specializovaný web ronnie.cz. A je to i o kontaktech. Pomohl mi kamarád, který je mezi profíky už od loňska a trénuje s Jirkou Tkadlčíkem. To je průkopník našeho sportu a pořád špička. I když vtipkuje, že je starej, tak určitě ještě neřekl poslední slovo a do starého železa nepatří. Na doporučení mě pozval na zkušební trénink do svého centra Chrám síly. Obstál jsem sportovně a padli jsme si do noty i lidsky. Dal mi nabídku na první profi závod ve váhové kategorii do 105 kg, tam patřím. Konktrétně v děčínské Valhalle. Mezi jedenácti kvalitními borci jsem skončil šestý, což považuji za slušný debut.“

Rozhodčí Rostislav Hudera pomáhal v těžké životní chvíli zachránit lidský život

Držíte se jen své kategorie U105?

„Soutěžím i v kategorii open, tedy bez váhového, výškového a věkového limitu, jsem tam ale nejmenší. O to víc si cením, když se mi podaří ty větší kluky potrápit. Třeba na prestižních soutěžích v Aši, Oseku, Golčově Jeníkově. Ty jsou u nás divácky nejnavštěvovanější, i amatéři tam mají hezké ceny a prize money. A z nich bych vyzdvihl Strongman´s Games Aš, která snese mezinárodní měřítko. Místní raritou jsou ‚schody síly‘, po nichž se stoupá se závažím až 300 kg. Účastní se jí i borci ze sousedních zemí a předvádějí dobré výkony. Za ty jsou odměňováni nejen medailisté, ale jde to až do 10. místa. To vše v dobrém zázemí včetně ubytování, což je pro nás vždycky satisfakce za tu dřinu. Korunuje to společná večeře pro všechny ve velmi přátelském duchu. Ovšem tradičně se mi nejvíc daří v Oseku a zdá se mi, že tam to diváci nejvíc ‚žerou.‘ I letos tam byla super atmosféra, a hlavně snad poprvé nepršelo.“

Je to individuální sport, ale podílel jste se i na týmovém úspěchu…

„Vrcholem sezóny byl World Strongest Nation U105 v německé Fuldě. Vlastně týmové mistrovství světa. Vloni v Landshutu náš tým s Jirkou Tkadlčíkem tenhle závod ze série Ultimate Strongman vyhrál. Letos se ta ‚repre‘ musela obejít bez něho. Říjnový termín mu kolidoval s jinou plánovanou soutěží v čínské Šanghaji – odkud mimochodem přivezl další zlato. Jsem šťastný za nominaci mezi elitu našeho sportu. Setkal jsem se s borci, k nimž jsem dosud jen vzhlížel. Poznal jsem, že jsou na výši nejen sportovně, ale i lidsky. Neviděl jsem ani jeden ‚nos nahoře.‘

Málem to ale zhatila infekce.

„Po posledním tréninku před odjezdem na závod jsem se probudil se zánětem průdušek, totálně zahleněný. S rýmou, bolestí hlavy… hned jsem obvolal lékaře, které mám mezi svými klienty a ti mi poradili všechno možné. Na změnu nominace už bylo pozdě, prostě jsem tam musel odjet a zaregistrovat se. Předtím ale došlo na i na infuze s léky. Trochu s nervy, aby byly všechny mezi povolenými. Potom na místě už to přebil adrenalin, potíže jsem cítil jen s dechem v běhacích disciplínách. Ty jsem po dohodě s týmem vynechal.“

Širší nominaci do fotbalového UEFA Regions Cupu dostalo i 13 borců z Kladenska

To jde?

„V týmu jsme čtyři, přičemž na každou disciplínu musí nastoupit tři závodníci a jeden odpočívá. Takže takové to běhání s přenášením sudů nebo lžíce od bagru se obešlo beze mě. Byla to už druhá komplikace, která nás letos postihla. Dva týdny před závodem vypadl Jára Šťastný a díky kontaktům ho narychlo nahradil Slovák Benjamin Machala. Ten je dominantní ve zdvihu kamenů, já mu říkám kamenožrout. Přes všechny peripetie z nás byl vhodně namíchaný tým, výkonostně vyrovnaný, přičemž každý měl svou dominantní disciplínu. Druhé místo bereme jako úspěch. Bylo tam neskutečné zázemí, kvalitní jídlo a pití, nutriční doplňky, fyzioterapie, masáže, ale i mediální pokrytí včetně reportáží v německé televizi… ovšem celý následující týden jsem byl úplně vyřízený.“

Každopádně je to silný impuls do příští sezóny.

„Rozhodně jsem rád, že jsem nezklamal ty, co mi dali nominační důvěru. Především Jirku Tkadlčíka a trenéra Michala Širůčku, který ze mě vlastně udělal strongmana. Chci se primárně držet své kategorie U105, mimo jiné proto, že kombinuje sílu s estetikou. To jsem si přinesl z kulturistiky, že i silný člověk může vypadat vizuálně hezky. Ostatně zachoval jsem si i stravovací návyky z kulturistiky, které poruším snad jen když babička udělá nějakou dobrou omáčku… V Tkadlčíkově ikonickém gymu Chrám síly máme silnou tréninkovou skupinu: Radek Srb, Vojta Kučera, Patrik Kohout, Jára Šťastný – a je s námi i talent kategorie U90 Filip Zajíček. Sedli jsme si lidsky a je mi s nimi dobře. Věřím, že se ukážu na dalších kvalitních závodech evropského a světového formátu. Zároveň se budu snažit dál předávat své zkušenosti a pomáhat svým svěřencům při tréninku v posilovně Rozdělov, pražském centru Padera Gym i jinde.

Petr ŠIKOLA

Lukáš Tesař má sílu, nebo nevěříte?Zdroj: z archivu Lukáše Tesaře