Na letošní závody vzpomíná Lukáš Tesař takto:

Sezónu jsem začal na dubnovém Mistrovství České republiky v Log Liftu. V kladenském kině Sokol ho pořádal tým Movember Trapbar Cup s novým sponzorem Royal Fitness, kde je hybnou silou Lukáš Beran. Kromě sportu má tahle akce i charitativní aspekt – pod heslem „Zvedej a pomáhej“ se vybraly prostředky pro nadační fond „Muži proti rakovině.“ Byl to můj už třetí ročník. Oproti těm minulým, kdy to byla pohárová soutěž, se letos poprvé konala jako republikový šampionát a já vyhrál s výkonem 150 kilo.

V květnu následoval můj oblíbený závod Strongman´s Games Aš, který pořádá kamarád Čestmír Šíma. Soutěží se s neomezeným limitem výšky a váhy. Vloni jsem uzavíral první desítku, letošní 13. ročník byl pro mě šťastný. Vyhrál jsem, navíc jako nejlehčí vítěz za posledních 10 let. Získal jsem tak profi kartu a od příštího roku už nebudu smět mezi amatéry. Kamarádi profíci si mě tam už žertem dobírali, že s medailemi bude konec, ať si letos ještě nějaké užiji mezi amatéry…

S nejlepším borcem mé kategorie Jirkou Tkadlčíkem jsem jel na European Lightweight Strongman Championships do maďarského Szombathely. V naší váze do 105 kg ji po delší přestávce pořádala federace SCL. Byla to jedna z mých prvních profi zkušeností v zahraničí a za naši kategorii ji hodnotím jako moje dosud nejlepší závody jak z hlediska komfortu pro závodníky, tak finančně. Měli jsme hrazené startovné, ubytování, oblečení, stravu… Bylo to pestré jak disciplínami, tak počasím – první den propršel, druhý byl naopak teplý a slunečný. Skončil jsem sedmý, Jirka těsně druhý. Dlouho jsem pomýšlel na bronz, jenže jsem pokazil poslední disciplíny. Prohry ale ke sportu patří, mám motivaci do budoucna.

Zajímavá byla soutěž BeStrongman Děčín 2024, pořádaná tamním klubem Valhalla. Závodili jsme v nové disciplíně, ve strongmanském trojboji. Rozhoduje „total,“ tedy součet nejlepších výkonů ze tří pokusů v každé disciplíně. Aplikují se koeficienty na přepočet podle váhy závodníků, takže je to spravedlivé a objektivní. Skončil jsem šestý. První byl – jak jinak – Jiří Tkadlčík, na druhém a třetím místě byli kluci, co vážili kolem 70-80 kilo. I vzhledem k systému hodnocení je to atraktivní, mohlo by se to u nás uchytit.

No a pak jsme koncem června opět po roce vyrazili do německé Fuldy na týmovou soutěž World Ultimate Strongman Championship U105. Měli jsme nabitou sestavu, protože jsem k účasti přemluvil i Jirku Tkadlčíka, který váhal, protože měl za sebou jiný těžký závod. Dva týdny jsem do něj hučel. Jel Radek Srb, Patrik Kohout a slovenská mašina Lukáš Ferjanc, fenomén zdvihání atlasových kamenů. Minule jsme na to měli také ze Slovenska Benjamina Machalu, který je stejného ražení - oni se tam snad rodí v kamenolomu. Oproti loňsku jsme měli jednoho člověka navíc, což se hodilo, jelikož pravidla umožňují jedno střídání během jednotlivých disciplín.

Ani letos nás neminuly zdravotní neduhy. Já jsem si zopakoval loňský scénář – týden před závodem mě zasáhla střevní chřipka. Nevím proč, snad pracovaly nervy, nebo to byl důsledek předchozích těžkých závodů. Překonal jsem to a cítil se dobře. Jenže po třetí disciplíně mě to dostihlo, chodil jsem zvracet, dostával jsem zavodňovací infuze. Jirku Tkadlčíka a Radka Srba zradila záda, ozvaly se jim plotýnky. Mohli jsme ale těžit ze všestrannosti a kompatibility našeho týmu. Jména na jednotlivé disciplíny se hlásí předem, do některých jdou dva, do jiných tři borci. Vždycky ladíme taktiku, kdo je na co dobrý, třeba já chodím hodně na tlakové disciplíny. Obhájili jsme loňské stříbro, o jediný bod jsme zaostali za Američany. Bylo to těsnější než vloni, kdy jsme na vítěznou Ukrajinu měli výraznější ztrátu. Letos jsme ji ale nechali za sebou na třetím místě, což byla taková hezká odveta.

Sezónu jsem uzavřel na oblíbeném "Golčáku," tedy oficiálně Evropském poháru Golčův Jeníkov 2024. Byl jsem tam už potřetí, letos naposled jako amatér. Takže to bylo takové loučení s amatérským závoděním. Mohl jsem tam ještě nasbírat nějaké body do Poháru vítězů strongmanů, který se vyhlašuje vždy po sezóně. Ještě do předposlední disciplíny jsem šel z prvního místa, ta poslední se mi ale nepovedla a spadnul jsem na nepopulární čtvrtý flek.

Petr ŠIKOLA