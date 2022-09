Třicet bodů z koule

„Podle papírových předpokladů to spíš vypadalo na páté místo, ale malinko jsem doufal, že by se to mohlo otočit v náš prospěch. A ono to dopadlo tak, jak jsme potřebovali. Bylo to ale drama až do závěrečných čtvrtkařských štafet. Nakonec to vyšlo tak, že jsme měli o 3,5 bodů víc než Olymp Praha,“ radoval se Jiří Klesnil, předseda klubu a vedoucí družstva mužů.

Chválil reprezentanta Matěje Krska, který sice po dohodě nenastoupil na své čtyřstovce, ale závodil na poloviční trati i v nejkratším sprintu a výrazně pomohl oběma štafetám.

Koupel ve vodním příkopu

„Rozhodující byl zisk třiceti bodů v kouli, kde bodovalo šest našich vrhačů. Důležitý byl však každý bodík. Byť je atletika individuální sport, tohle je o celém družstvu. Kluci byli bezvadní, jsem moc spokojený,“ pochvaloval si.

Pamětníkem poslední kladenské medaile z roku 2012 byl v roli vedoucího družstva právě Klesnil. Stejně jako tehdy odnesl zisk cenného kovu nedobrovolnou koupelí ve vodním příkopu, na čemž měli zásluhu hlavně rozradostnění závodníci.

Zdroj: AC Tepo Kladno

Na Děkance vládly žluté dresy

Sobotní vítězství žen Kladna před pražskou Slavií nebyl zase tak velkým překvapením. Ono ale nikdy není předem nic jasné. „Ukázalo se, že náš tým do extraligy jednoznačně patří. Od začátku jsme dominovali,“ líčil vedoucí družstva žen Jakub Kubálek.

„Mám z toho hroznou radost. Líbil se mi přístup závodnic, které kvůli bodům pro tým nastupovaly v disciplínách, které jim nejsou úplně vlastní,“ pokračoval.

Vyzdvihl zejména tyčkařku Nikolu Pöschlovou, která družstvu pomohla největší bodovou porcí. „Mimo vítězství v tyči, byla druhá ve výšce, bodovala i v trojskoku a ještě běžela štafetu. Tak má vpadat správný týmový přístup,“ chválil Kubálek. „Samozřejmě tomu nahrálo, že je konec sezony. Není už moc závodů a je možné trochu zariskovat.“

Týmu ve žlutých dresech pomohly i zahraniční posily – Polka Adrianna Szóstaková vyhrála dálku a trojskok, naplno bodovala i slovenská kladivářka Veronika Kaňuchová.

„Čtvrtkařka Nikola Bisová vyhrála svou trať, běžela i 400 metrů překážek a štafetu. Oštěp ovládla Jarmila Jurkovičová. Spoustu bodů posbírala skokanka Tereza Vlková a skvěle bojovala všechna děvčata,“ dodal.

