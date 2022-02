Nejvíce ocenění si odtud odnesli atleti, kteří mezi hlasujícími sportovními novináři bodovali. Soutěž jednotlivců ovládl chodec Vít Hlaváč, který se zúčastnil posledních olympijských her, kde skončil 43. Předávání cen se ale osobně zúčastnit nemohl, právě v těchto dnech totiž absolvuje soustředění na Tenerife.

Druhé a třetí místo obsadili Hlaváčovi kolegové z kladenského atletického oddílu. Druhý skončil další olympionik Matěj Krsek, který byl pod pěti kruhy součástí české štafety, a třetí byla talentovaná sprinterka Tereza Lamačová.

„Ocenění mě těší moc, vážím si ho. Kladno není malé město a je plné vynikajících sportovců,“ prozradil s úsměvem Krsek. „V minulém roce pro mě bylo vrcholem asi paradoxně mistrovství republiky. A to i přesto, že jsem po něm odjel ještě na mistrovství Evropy do 23 let a nakonec i na olympiádu. Účast na olympiádě jsem vůbec nečekal. Bylo to pro mě navíc,“ doplnil mladý čtvrtkař.

Umístění v anketě ocenila také nadějná běžkyně Tereza Lamačová. „Jsem ráda, že jsem vůbec byla nominovaná a umístila jsem se za takhle skvělými sportovci,“ netajila se. „Jako loňský vrchol beru mistrovství Evropy a mistrovství světa starší kategorie, než jsem já. Posbírala jsem tam hodně zkušeností. Nejvíc jsem si ale užila mistrovství republiky, které bylo tady na Kladně. Na domácí půdě to bylo super,“ prozradila Lamačová, která hned po převzetí ceny spěchala do Ostravy na turnaj.

Atleti ale nebodovali jen mezi jednotlivci, dařilo se jim i jako týmu. V této kategorii si odnesli druhé místo, když překonali hokejbalový celek HBC Kladno. „Měli jsme už několikátou výbornou sezonu. Největším úspěchem bylo, že se kluci dostali na olympiádu. Tereza Lamačová byla na mistrovství Evropy i mistrovství světa a byla ve štafetě, která udělala český rekord. Mužstvo mužů a žen je tradičně ve finále mistrovství republiky, kde jsme do šestého místa,“ vyjmenoval úspěchy atletů předseda A. C. TEPO Kladno Jiří Klesnil.

Nejúspěšnějším týmem pak byli v uplynulém roce podle novinářů hokejoví Rytíři. Ti se po pouhé jedné sezoně vrátili do nejvyšší soutěže, ve které teď bojují o setrvání.

Sportovní areály města Kladna rozdaly ještě dvě speciální ocenění. V hlasování veřejnosti pod názvem Sporťák SAMK uspěla talentovaná baseballistka Bára Jedelská. Stala se tak vůbec nejmladší vítězkou v historii ankety, v únoru jí bude teprve třináct let! Úspěchy se ale může pyšnit už nyní. Na mistrovství Evropy do 12 let vybojovala stříbrnou medaili coby jediné děvče v chlapeckém výběru.

Zvláštní ocenění za zásluhy v oblasti sportu obdržela legenda českého hokeje Milan Nový. Na Kladensku by asi jen stěží hledali lepší volbu než šestinásobného mistra ligy, vítěze Poháru mistrů evropských zemí a dvojnásobného mistra světa.

„Nečekal jsem to. Na Kladně vyrostla spousta skvělých hráčů, takže z toho mám radost,“ prohlásil spokojeně Nový, který věří, že jeho následovníci udrží v Kladně hokejovou extraligu.

