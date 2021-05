O druhém květnovém víkendu se v chorvatském Splitu koná Evropský pohár vrhačů. A z Kladna se na Balkáně představí česká diskařská jednička Eliška Staňková, letošní halový mistr republiky v kouli Tadeáš Procházka a jeho parťák David Tupý.

BOJ O BODY DO RANKINGU

V jubilejním 20. ročníku vrhačské přehlídky půjde tentokrát o hodně. Tento podnik se v minulosti konal v březnových termínech spíš jako test výkonnosti po přípravném období. Letos se však kvůli pandemii koronaviru přesunul do května.

A protože celé plejáda vrhačů usiluje při nominaci na OH do Tokia o body do rankingu, je Split vítanou příležitostí, jak si v žebříčku polepšit. To se v případě kladenských atletů týká Elišky Staňkové, která si v této soutěži připíše pátý start.

„Split je pro mě důležitý závod, protože v něm mám šanci získat hodně bodů. Jedu se poprat o co nejlepší umístění. Forma ale popravdě ještě není tak vyladěná jako bude třeba za měsíc,“ vypráví šestatřicetiletá diskařka, která se před pár dny vrátila ze soustředění z Tenerife.

„S tréninkovou skupinou Dušana Krále jsme tam hodně makali, ale doufám, že se mi závod povede. Podstatné bude, abych byla spokojená s technikou. Když bude příznivé počasí, může to dopadnout dobře,“ pokračuje.

„Je super, že se pohár vůbec koná, protože teď je o závody nouze. Sejde se tam výborná konkurence a kvalita soutěží může být srovnatelná s evropským šampionátem. Těším se a uvidíme, co z toho vznikne,“ usmívá se Eliška.

Pro Tadeáše Procházku je motivací vybojovat si účast na ME do 23 let v Bergenu. „Split bude můj první start a chtěl bych hned splnit limit,“ přeje si.

K naplnění tohoto cíle musí o dost vylepšit osobní rekord pod širým nebem 17,12 metru (v halové sezoně se pak vytáhl na 18,35).

„Z dřívějška vím, že jsem se po hale uměl posunout o půl metru a někdy i o víc. Z toho vyplývá, že bych se v létě mohl přiblížit devatenáctce,“ míní jednadvacetiletý koulař, který má za sebou měsíční kemp v JAR, kde trénoval po boku halového mistra Evropy Tomáše Staňka.

NASTOUPÍ I ČESKÉ HVĚZDY

Na startu bude i několik českých hvězd v čele se světovou rekordmankou a dvojnásobnou olympijskou vítězkou v oštěpu Barborou Špotákovou. Středočeška z Unhoště v Evropském poháru naposledy závodila v roce 2005.

Nastoupí i její oštěpařští kolegové z Dukly a medailisté z velkých soutěží Vítězslav Veselý a Petr Frydrych. Chybět nebudou ani české jedničky v kouli a kladivu, tedy Markéta Červenková a Kateřina Šafránková.