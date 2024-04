Sluníčko sice už občas zahřeje, ale do startu domácí atletické sezony ještě zbývá víc než měsíc. Podle informací ze Sletiště bude na extraligové souboje výborně nachystaný A.C. Tepo Kladno. Přivedl řadu posil ze zahraničí i z donova.

Posily atletického Kladna: japonská mistryně světa v oštěpu Haruka Kitagučiová. | Foto: Foto: ČAS/Jan Houska

Pojďme se podívat, na koho z ciziny budou Kladeňáci ve dvou květnových kolech (11. na Julisce a 26. 5. ve Vítkovicích) a v zářijovém finále mistrovství ČR družstev v Táboře (7.-8. 9.) spoléhat. Celkem se jedná o sedm atletů - čtyři ženy a tři muže, kteří by měli startovat i 22. května na mítinku Kladno hází a Kladenské memoriály.

Co se týká žen, má o tom největší přehled člen výboru A.C. Tepo Kladno Jakub Kubálek, který je zároveň vedoucím ženského družstva. Největším trumfem bude stejně jako loni japonská oštěpařka Haruka Kitagučiová, úřadující mistryně světa z Budapešti a svěřenkyně domažlického trenéra Davida Sekeráka, která je jednou z favoritek letošních OH v Paříži.

Ghazal prožije s Kladnem poslední sezonu

„Spolupráce, která se osvědčí, se nemění,“ řekl na úvod Jakub Kubálek, čímž měl mysli většinu ze sedmi atletů, kteří ve žlutých kladenských barvách závodili už v minulých sezonách.

Jedná se právě o sympatickou Haruku Kitagučiovou, spolehlivého syrského výškaře Majda Eddina Ghazala, výbornou slovenskou kladivářku Veroniku Kaňuchovou, jejího krajana Patrika Michalce v oštěpu a polskou dálkařku a trojskokanku Adriannu Laskowskou. Nově přibyli další zástupci z evropské atletické velmoci. Jedná se o sprintery Moniku Romaszkovou a Adriana Brzeziňského.

Orli s Jihočechy opět padli. Potřetí už nesmí

Zanedlouho sedmatřicetiletý Ghazal letos uzavře kariéru a opět si jako základnu zvolil Kladno, kde se bude připravovat na pařížskou olympiádu. „V Kladně je už jako doma a letos to je potřetí, co pro nás bude ve výškařském sektoru získávat body,“ chválil funkcionář skokana, který v roce 2017 získal bronz na MS v Londýně a jehož osobní rekord má hodnotu 236 centimetrů.

Posilou jsou polští sprinteři

„S Harukou a jejím trenérem máme fantastickou spolupráci. S A.C. Tepo Kladno podepsala dokonce dvouletou smlouvu,“ pochvaloval si Kubálek vítězku loňské Diamantové ligy. „Skokanka Adrianna Laskowská bude hájit naše barvy už potřetí v řadě a jejím cílem je rovněž olympiáda.“

Kladenští si hodně slibují od polské sprinterské dvojice. Romaszková dosáhla na stovce času 11,32 a dvojnásobnou trať umí za 23,22. Je medailistkou z ME do 20 let a světové univerziády. „Měla by být oporou, stejně jako její krajan. Oba budou domácí špičce v extralize hodně zatápět a jsou příslibem na přední umístění,“ poznamenal Kubálek.

Ocenění pro Šapovaliva. V hlasování trenérů OHL ovládl hned dvě kategorie

Trojnásobný mistr Polska v hale a jednou pod širým nebem Brzeziňski je i medailistou z posledního mistrovství Evropy. „S polskou štafetou zaběhl v Mnichově národní rekord. Svou rychlost umí navíc využít i v dálce, kde skočil 776 centimetrů, což může rovněž přinést zajímavé body,“ líčil. „Fajn bude i to, že naši mladí závodníci si ve štafetách vyzkouší spolupráci s elitními sprintery.“

Cílem je zabojovat o medaile

V pravidlech stojí, že v jednom extraligovém kole mohou za družstvo nastoupit dva cizinci. „Budeme vycházet ze situace, jak se nám bude hodit nasazení jednotlivých hostujících atletů, ale budeme samozřejmě brát v úvahu i jejich program. S Harukou jsme domluvení, že její prioritou jsou elitní zahraniční mítinky a budeme se domlouvat individuálně,“ vysvětlil.

Ambice budou mít oba kladenské kolektivy vysoké. Muži skončili loni čtvrtí, ženy byly páté. U nich je posílení znatelné a se by měly dostat zhruba na úroveň mužů. „Na konci sezony by oba kladenské celky mohly v mistrovství ČR družstev zabojovat o medaile,“ dodal.

Posily atletického Kladna: polská dálkařka Adrianna Laskowska.Zdroj: Foto: ČAS/Jan Houska