Start do finále extraligy si junioři Kladna určitě představovali jinak. Proti pardubickému Svítkovu nevyužili o víkendu domácí prostředí, prohráli oba zápasy a teď už si nesmí dovolit zaváhání, pokud ještě myslí na pohár mistra. Zejména nedělního duelu domácí litovali, protože ho ztratili až v nájezdové loterii.

Svítkov je pro Kladno letos začarovaný. Začalo to A týmem mužů, který ve čtvrtfinále play-off před měsícem také začínal se stejným sokem doma, ale také dvakrát prohrál, podruhé rovněž smolně.

V sobotu a neděli se na obou stranách objevili hráči, kteří sérii mužů hráli. Víc znát byli borci hostů v čele s Bláhou, Kábrtem nebo Kantorem, na domácí straně zase tradičně byli vidět Šimůnek, Rod či Daníček, bohužel se však zranil tahoun Jedelský.

Kladno v obou zápasech vedlo, ale v sobotu lépe hrající Svítkov brzy skóre otočil a vyhrál 4:2. V neděli to bylo po velkém lijáku jinak. Po bleskové ráně Jirky Roda v přesilovce aplaudovala většina dobře zaplněné arény a rysové pak dlouho náskok drželi. Zejména Daníček byl několikrát blízko odskočení na 3:1, ale hosté se ubránili a v poslední třetině Schejbal dorážkou vyrovnal.

Prodloužení nerozhodlo, to teprve nájezdy. Z Kladeňáků proměnil Daníček, pokusům Roda a Schönherra chyběl jen kousek… Na druhé straně se trefili Kantor, Bláha a Koudela a Svítkovští pak slavili, jako by už titul patřil jim.

„V sobotu jsme nehráli tak dobře, ale za nedělní výkon musím kluky pochválit. Sice jsme prohráli na nájezdy, což je loterie, ale museli jsme hrát bez opory Filipa Jedelského, který se zranil. Kluci makali a prohrát si nezasloužili, byla to prohra se ctí,“ měl jasno trenér Kladna Miroslav Mach, podle něhož soupeř Kladno nijak nepřekvapil. „Přišli jim hráči z áčka a to je velká síla, výborní hokejbalisté. Přesto s nimi bojujeme, škoda že jsme nedali gól na 3:1, šance tam byly,“ mrzelo kladenského kouče.

Finále extraligy hokejbalu juniorů: nájezdy Kladno vers. Svítkov Stars Pardubice | Video: Deník/ Rudolf Muzika

Zbraně však ještě zdaleka neskládá. „S klukama to v kabině pořádně namotivujeme a moc dobře vím, že třetí a poslední krok je strašně těžkej. My pojedeme do Pardubic s pokorou, ale určitě s cílem vyhrát dva zápasy a vrátit sérii ještě k nám,“ dodal bojovně Miroslav Mach.

Hostující trenér Martin Hlavsa pro stránky hokejbal.cz uznal, že hlavně neděle byla těžkým duelem. "Podmínky byly vlivem deště složité. Kladno skoro celý zápas vedlo, my jsme však hodně tlačili a měli hodně šancí. Myslím, že jsme hráli líp jak v sobotu, ale měli horší koncovku. V nájezdech jsme si počínali líp a Koudy odšpuntoval druhou výhru. Bude to ještě náročné finále, ale s víkendem jsme nadmíru spokojeni. Jdeme krok po kroku, teď se připravíme na sobotní zápas. Věříme, že poslední.“