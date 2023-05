Šéf obrany kladenských volejbalistů Tomáš Kunc se loučí jak s klubem, tak s profesionálním hraním. V pouhých pětadvaceti letech se rozhodl pro konec kariéry z pracovních i zdravotních důvodů. „Tomáš nám bude v týmu velmi chybět. Je to ztráta nejen sportovní, ale i lidská. Zapadl do jakéhokoli kolektivu, který jsme tu měli, byl vždy dobře naladěn, podporoval naplno své spoluhráče a udržel si nadhled,“ říká k jeho rozhodnutí asistent trenéra Tomáš Samsely.

Kladenský Tomáš Kunc ukončil v 25 letech profesionální volejbalovou kariéru. | Foto: Roman Mareš

Rozhodnutí ukončit volejbalovou kariéru uspíšily v Kuncově případě zdravotní trable. V sezoně se věnoval jak své práci, tak profesionálnímu sportování, což odnesla jeho záda. Mladý obranný specialista laboroval s vyhřezlými ploténkami, které ho na měsíc a půl vyřadily ze sestavy kladenských orlů. Následovalo přeučování držení těla a intenzivní posílení vnitřního stabilizačního systému.

„Tyto činnosti zabírají mnoho času a musím je dělat každý den. Představa, že bych denně musel řešit cvičení na posílení zad, normální posilovnu, práci a večerní trénink je nereálná. Člověk má jen omezené množství času a energie,“ říká ke svým problémům sám Kunc.

„Začal jsem vidět věci z jiné perspektivy. Přemýšlel jsem, jaké nastavení by mi vyhovovalo, ale byl jsem si jistý, že se už nechci vrátit k režimu, kdy budu chodit dvakrát denně na trénink, tedy k životu profesionálního sportovce. Žil jsem takhle mnoho let, jsem rád, že jsem si to mohl vyzkoušet, ale už jsem rozhodně nechtěl sázet všechno na jednu kartu. Extraligovým volejbalem se hráč do budoucna finančně nezabezpečí, obzvlášť na liberu,“ dodává.

Druhým důvodem, který jeho rozhodnutí pověsit volejbal na hřebík urychlil, pak byla pracovní nabídka v divizi developmentu ve firmě z Kuncova rodného Hradce Králové.

„Byla to velká karierní příležitost, a tak jsem si dával dohromady plusy a mínusy a vyšlo mi, že přijmout tuto nabídku a ukončit profesionální kariéru ve volejbale je pro mě ta nejrozumnější varianta,“ vysvětluje Kunc.

„Kladnu jsem nesmírně vděčný za krásné tři sportovní roky. Milanu Fortuníkovi děkuji za důvěru, kterou do mě vložil i za to, že mi ve všem vždy vyšel vstříc,“ zakončuje.

„V našem klubu budu vždy rád podporovat kluky, kteří kromě profesionálního sportu studují nebo se připravují na civilní zaměstnání. Bohužel to s sebou nese samozřejmě i riziko, že pak neodolají dobré pracovní nabídce mimo volejbal, která je donutí přemýšlet nad tím, co je pro ně výhodnější. To je i případ Toma. Končí, i když výkonnostně i věkově by mohl hrát na extraligové úrovni dalších deset let. Jsem z toho popravdě zklamaný i nešťastný, že s námi nepokračuje dál. To je ale život,“ říká k odchodu šéfa obrany Milan Fortuník, prezident klubu.

Post libera na příští ročník už má prý ale vyřešený. Kladenský volejbalový klub, který od nové sezony povede francouzský trenér Arnaud Josserand, by měl odtajnit defenzivní posilu spolu s dalšími novými tvářemi v nadcházejících týdnech.