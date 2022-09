Diváci, jichž přišlo do kladenské haly na 150, se dobře bavili, náročný kouč vítězů Milan Fortuník už méně. "Měli jsme docela dost nevynucených chyb. Na Příbram to stačilo, otázka je zda to bude stačit v sobotu na Ústí," řekl.

Fanouškům se poprvé představily všechny dobře se jevící posily. Při absenci zdárně se uzdravujícího Lukáše Kyjanici dostal největší prostor jeho blokařský kolega Dán Simon Anderson, většinu utkání odehrál německý smečař Tim Grozer a v posledních dvou setech se dostal na hřiště i další smečař, Černohorec Ivan Zvicer.

Kladenský kormidelník tak má možnost si vyzkoušet v minulých sezonách nevídanou věc, kterou je větší možnost střídání, aniž by se to výrazněji promítlo do výkonu týmu.

"Můžeme variovat a zkoušet optimální řešení na daného soupeře," pochvaloval si a se smíchem dodal, že tím pro něj vzniká větší riziko, že sáhne vedle.

Trenér Příbrami Petr Brom litoval, že stále nemá k dispozici všechny hráče, kteří by měli zasáhnout do mistrovských bojů. "Kladno ukázalo, že bude doma hodně silný mančaft, který bude těžit ze servisu. Jeho hala a servis bude problém pro většinu mančaftů. My stále čekáme na doplnění kádru. Naši mladí kluci hrají nad své možnosti," uvedl.

Co se týče zmíněného servisu, byl největším nebezpečím pro Kocoury blokař Petr Špulák, při jehož podání Orli soupeři v každé sadě odskakovali.

Základní šestka Kladna: Špulák, Andersen, van Solkema, Seppänen, Grozer, Platačs, libero Kunc.

