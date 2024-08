Páňa Cup se hrál v Kladně už posedmé. Je připomínkou bývalého kladenského hráče Martina Panenku, který jako velmi mladý prohrál bitvu se zhoubnou nemocí. Klub na něj nikdy nezapomněl a Martinům táta Milan tradičně zajišťuje podporu turnaji.

Na ten se povedlo letos získat skvělé obsazení. Hostivař je aktuálně asi nejprogresivnějším českým klubem a už na jaře hodně ostře útočila na českého suveréna posledních roků Kert Park Praha. Letos navíc přivedla další velké posily, dokonce i z Kladna, ať už Jaromíra Markytána, tak i Ondřeje Pražáka. "Ale není to tak, že chceme nějak vykrádat právě Kladno. Ale když se vám přihlásí výborní hráči sami, vezmete je. A to jsme nevzali ještě další," vyprávěl trenér Hostivaře Jan Krtička, který je také Kladeňákem a který tým dovedl v turnaji nakonec k triumfu.

MOMENTKY / HBC Kladno - ČR U20 6:0 / Páňa Cup 23. 8. 2024 Kladno | Video: Bohumil Kučera

Za sebou nechal ve finále i slovenskou Skalicu. Ta patří roky k evropské klubové špičce a i když hrála v okleštěné sestavě s několika vypůjčenými borci (včetně ex-kladenského Barnošáka), nestačila jen na Hostivař ve finále. "Obsazení turnaje bylo velice kvalitní. Jak zápas ve skupině s Kladnem, tak hlavně zápasy s mladíky z českou reprezentací do 20 let byly fyzicky náročné, ale my je zvládli na jedničku. Až finále jsme ztratili s týmem z Hostivař, který hrál celý turnaj perfektně a my jim i tak šlapali na paty!" byl rád trenér slovenského týmu Zdenko Kučera.

Kladnu také chybělo několik opor včetně produktivních Schnaubelta, Procházky nebo Potěchina. Kariéru ukončily ikony Michal Dědič (stal se asistentem kouče Macha) a brankář Jan Jirotka, činnost přerušil Martin Špaček, o odchodech Markytána a hlavně Pražáka řeč byla.

Přesto tým plný mladých tváří zahrál velmi nadějně. Senzačně deklasoval reprezentaci ČR 6:0, Skalici pak podlehl trochu smolně, když v závěru šel do vedení, ale pak zbytečně dvakrát inkasoval. „Nevyhodili jsme míček, udělali zbytečné vyloučení a soupeř nejen vyrovnal, ale pak nám dal ještě jeden gól. Ale z těchto chyb se mladé mužstvo poučí,“ nechtěl se v chybách víc patlat trenér Miroslav Mach.

Nakonec byl ale s výkonem týmu na turnaji spokojen. Po prohře se Slováky totiž Kladno přehrálo švýcarského hosta Bulldozers 2:1, v semifinále si padlo po boji s Hostivaří 1:4, ale v bitvě o třetí místo zdolalo opět reprezentaci ČR U20 4:3 po po prodloužení.

„Hostivař je Top tým celé extraligy a my s nimi hráli vyrovnaný zápas. Bylo tam nasazení, bojovnost, za mě to bylo dobře,“ chválil přes porážku svůj tým Miroslav Mach a dodal, že s asistentem Michalem Dědičem jsou spokojení s celým turnajem. "Odehráli jsme těžké zápasy a viděli hráče jak pracují odpočatí, ale také když jsou unavení. Šli jsme do toho po pouhých čtyřech trénincích na hřišti, takže některé věci, které do kluků chceme dostat, ještě musíme vypilovat. Ale účel to splnilo,“ byl rád Mach.

Finále bylo důstojným vyvrcholením turnaje. Hostivař byla od začátku v náskoku o dva góly a ten udržela až do konce, Skalicu porazila 4:2.

„Jsme rádi, že nás Kladno na Páňa Cup pozvalo a že jsme tady zahráli dobře a zároveň jsme vyzkoušeli téměř celý kádr. Ukázalo nám to věci, na kterých musíme zapracovat, protože extraliga je těžká soutěž a ostatní týmy také zbrojí. Nicméně kluky musím za turnaj pochválit,“ prohlásil trenér Hostivaře Jan Krtička.

Pořadatelé vyhlásili také nejlepší hráče turnaje. Z brankářů vybrali Petera Kučeru ze Skalice, z obránců kladenského barda Radka Soukupa, z útočníků Tadeáše Kantora z výběru reprezentace U20 a nejužitečnějším hráčem zvolili berounského Jiřího Hrabára, který je jedním z bývalých hráčů Kladna, kteří přešli do ambiciózní Hostivaře.

Všichni si stejně jako týmy odnesli hezké ceny, a protože hlavním partnerem je Cukrárna Panenka, tak šlo o úžasné dorty od tuchlovické cukrárny.

Milanu Panenkovi i dalším partnerům poděkoval místopředseda klubu Milan Maršner. "I díky nim si turnaj drží podle mne vynikající úroveň. Jsme za to rádi, pořád se nám hlásí kvalitní mužstva i ze zahraničí a pro sport jako je hokejbal je to výborná akce. Díky za ní i všem klubům, rozhodčím, trenérům a hráčům, letos se to opravdu povedlo," neskrýval spokojenost Milan Maršner.