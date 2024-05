Bude to opět velký atletický svátek. Ovšem termín mítinku Kladno hází a Kladenské memoriály se protentokrát posunul výrazně dopředu. Zatímco v minulosti se konal v červnu, letos se diváci přijdou podívat na Sletiště už ve středu 22. května. Důvodem posunu jsou letní olympijské hry v Paříži a zároveň i mistrovství Evropy, které v první polovině června hostí Řím.

Hvězdy mítinku Kladno hází a Kladenské memoriály. Sletiště hostilo báječnou atletickou podívanou. Lada Vondrová | Foto: Foto: Ivana Roháčková

Kromě toho do určení data kladenského mítinku zasáhlo i nadcházející hokejové mistrovství světa, která bude v tu dobu vrcholit. Tradičním dnem pro Kladno hází bylo úterý, tentokrát se však uskuteční ve středu.

„Protože jsou na hokejovém šampionátu hracími dny úterý a čtvrtek, zařadili jsme mítink mezi ně,“ vysvětlil záměr ředitel mítinku Jakub Kubálek s tím, že hlavní programové menu proběhne mezi čtvrtou a šestou hodinou.

„Chci sportovní fanoušky pozvat na Sletiště, protože atleti předvádějí lepší výkony, když z tribun cítí podporu. Je to pro ně motor, a proto si přejeme, aby jich na stadion přišlo co nejvíc,“ zdůraznil ředitel mítinku zařazeného do bronzové kategorie World Athletics Continental Tour.

Lákadlem bude čtyřstovka mužů s kladenským sprinterem a českou jedničkou na této trati Matějem Krskem. „Věřím, že bude ve formě a že ho do cíle na prvním místě donesou hlasivky atletických fanoušků,“ pokračoval Kubálek.

Na startu by se mohla objevit plejáda předních českých závodníků, protože Kladno bude pravděpodobně poslední možností na území Česka, jak se probojovat do Říma, nebo si vylepšit postavení v žebříčku před olympiádou.

„Diváci by měli podpořit domácího koulaře Tadeáše Procházku, který se zlepšuje a výkony přes devatenáct metrů už nejsou výjimkou. Favoritem však bude český rekordman a tradiční účastník mítinku Kladno hází Tomáš Staněk. Pěkný závod slibuje i souboj oštěpařek. Češky se v úvodu sezony činily,“ zmínil funkcionář.