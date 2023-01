Zlatým hřebem odpoledne bude mužská koule s Tomášem Staňkem. Úřadující halový mistr Evropy a současný lídr světových tabulek by rád vylepšil výkon 21.43 z Jablonecké haly, kterým se před týdnem vyšvihl na první místo.

Rekordy mítinku Kladno Indoor



vrh koulí

ženy: Fanny Roosová (Švéd.) 18.74

muži: Tomáš Staněk (ČR) 21.20



skok vysoký

ženy: Julia Čumačenková (Ukr.) 186

muži: Adrius Glebauskas (Lit.) 227

Na Sletišti se mu postaví jeho loňský přemožitel Marcus Thomsen z Norska. Chybět nebude ani bosenský šampion Mesud Pezer, egyptský silák Mohamed Hamza nebo Rumun Rares Toader. V těžko konkurenci se budou snažit vylepši své nejdelší vrhy i kladenští borci David Tupý a Tadeáš Procházka.

„Máme na startu pět koulařů s výkony přes jednadvacet metrů, a to je známka toho, že se do Kladna podařilo přilákat skvělé závodníky,“ těší Jiřího Klesnila, předsedu atletického klubu A.C. Tepo Kladno.

Pozadu by kvalitou neměla zůstat soutěž koulařek. O vítězství by si to měly rozdat Kanaďanka Sarah Mittonová, která je šampionkou Commonwealthu a jako jediná ze startujících poslala náčiní přes dvacet metrů. „Její osobák je 20.33, příliš pozadu není Maďarka Anita Marónová, která hodila nejvíc 19.87,“ pokračuje Klesnil.

Kdo překoná rekordy mítinku?

Atraktivní budou i souboje ve výškařském sektoru. V závodě mužů bude upřena největší pozornost na syrského veterána Majd Edina Ghazala. Jeho osobní rekord má hodnotu 236 centimetrů, ale v pětatřiceti už tak vysoko neskáče.

„Je to pro nás takřka domácím atletem, protože v kladenském dresu závodí v české extralize. Jeho největšími vyzyvateli by měli být Nizozemec Amels Douwe, Brit Joel Clarke-Khan a Maďar Peter Bakosi,“ vyjmenoval kladenský boss další favority. Proti nim se bude snažit zabojovat plzeňský skokan Josef Adámek.

Valentu naplňuje televizní práce s dětmi. Je to srdcovka, říká olympijský vítěz

Všechny výškařky v soutěži mají na kontě výkony přes 190 centimetrů. O šest čísel víc se přehouply Kazaška Kristina Ovčinniková a Finka Ella Junillaová. Loňská vítězka Julia Čumačenková z Ukrajiny hranici širší světové úrovně překonala o čtyři centimetry.

Ve všech disciplínách se dá očekávat překonání rekordů mítinku. „Celková úroveň startujících proti loňsku stoupla. Můžeme se těšit na výborné výkony,“ přeje si Klesnil a dodává, že už dopoledne budou na kvalitním koulařském sektoru závodit mladí vrhači. Hlavní program pak začíná v 15.45.