Tomáši, předpokládám, že jste spokojen?

Jistě, jen lituji, že mi utekla „absolutka“, tedy vítězství napříč váhovými kategoriemi. Chtělo to ještě nějaké kilo dolů… chyběla větší definice zadních partií, zepředu to bylo solidní.

Jaká byla konkurence?

Zdá se mi, že už není tak početná jako kdysi. Když jsem vyhrál v roce 2007, bylo potřeba se probojovat přes mistrovství Čech, teď byla rovnou „republika“.

Může za to virus?

Částečně… ale také cítím, že zájem u náš sport trochu upadá. Prosazují se nové, „modernější“ sporty. Jinak virus náš šampionát ovlivnil organizačně – byly oddělené vchody pro diváky a závodníky. Diváci dostali k lístku roušku, my soutěžili bez ní.

Jak se koronakrize dotkla vás osobně?

Když byl zákaz shromažďování, tak jsem makal na venkovních cvičištích nebo doma. Spíš než formu to ovlivnilo termíny soutěží. Hodně jsem chtěl nastoupit na domácí soutěži Fitness Mania Classic v květnu. Ale v tom březnu se to zkazilo… tak jsem přípravu přehodnotil, přidal jsem jídlo a čekal, jak se to celé termínově vyvine. Mania je nakonec odložena až na prosinec. Takže forma už byla, šlo o to, kde to prodat. Nejbližší bylo právě MČR a vyšlo to.

Jaké je vlastně ideální načasování před soutěží?

Tak půl roku. Zhruba řečeno 3 měsíce objemové přípravy a 3 měsíce definice – dieta a rýsovací trénink. Pak už se to snadno drží. Je snazší formu udržet než udělat. Když jsou soutěže blízko za sebou, lze je v rozmezí několika týdnů absolvovat. A protože cítím, že jsem ještě nepodal letošní maximum, tak si chci soutěžní období prodloužit, absolvovat ještě Diamond Cup – velký mezinárodní závod v Praze počátkem října. Tam bude slušná konkurence s možností vybojovat profi karty a kvalifikovat se do soutěží Elite Pro.

Forma se asi nedá držet donekonečna?

Bohužel. Proto musím oželet tu domácí kladenskou „Manii“. V prosinci už je pro mne pozdě, to už budu mít pauzu, do další přípravy se pustím až někdy v únoru. Ačkoliv si tréninky řídím sám, přípravu konzultuji s Lukášem Osladilem, kterého považuji za našeho nejlepšího kulturistu všech dob. I on je toho názoru, že měsíc forma ještě vydrží, pak doporučuje pauzu.

Reaguje tělo jinak, než třeba v době toho prvního titulu?

Metabolismus je pomalejší. Objemová příprava je s minulostí srovnatelná, ale pak je třeba držet tvrdší dietu po delší dobu. V roce 2007 jsem vyhrál, ale formu jsem měl paradoxně lepší pak v roce 2010, kdy jsem skončil druhý. Teď jsem tomu dal nejdelší přípravu vůbec a vyplatilo se. Dík patří také sparing partnerovi. Kladeňák Ondra Malík sám nezávodí, ale zvládá se mnou všechny tréninky ve Fitness Manii.

Petr Šikola