Kladenský kvartet by se dal rozdělit na dvě polovinu - tu ostřílenější a nováčkovskou. Zatímco Krsek a Hlaváč už mají šampionáty zkušenosti a objevili se i na olympiádě, pro Procházku a Pöschlovou se jednalo o reprezentační premiéru mezi dospělými.

Dejme přednost přední české tyčkařce. Nikola Pöschlová zanechala v Římě sympatický dojem. Výšky 410, 425 i 440 cm překonala úvodními pokusy. K postupu do finále však bylo potřeba zdolat 450. Tím by si o šest centimetrů posunula osobní rekord. To se bohužel nestalo, a tak skončila těsně za finalistkami.

Pöschlová byla kousek od finále

„Trochu mě na tvrdších tyčích potrápilo zápěstí, ale jsem spokojená. A to navzdory tomu, že Italka v posledním pokusu 450 skočila, a tím jsem přišla o finále. Nebýt toho, postoupily bychom i tři s nižší výškou. Byla to trochu smůla, ale jinak vím, že jsem v kvalifikaci udělala maximum,“ vyprávěla.

Římský šampionát se Nikole Pöschlové se moc líbil. „Cítila jsem podporu od našich příznivců a zaujal mě rozcvičovací stadion se sochami. Jen se tam proběhnout, byla úplná nádhera,“ culila se atletkou, kterou nyní čekají státnice a nadcházející víkend mistrovství ČR ve Zlíně.

Koulař Procházka se svou premiérou na velké mezinárodní akci nemohl být spokojený. Jeho nejdelší kvalifikační pokus měřil 17,95 metrů, což bylo daleko od jeho nejlepšího letošního výkonu, který doletěl na devatenáctimetrovou hranici.

„Mému startu předcházela lehká bolest zad, ale hlavně špatná technika a nedočkavost při odhodové fázi. Každopádně Řím byl pro mě velikou zkušeností a doufám, že na příštím evropském šampionátu se podívám do finále,“ naznačil Tadeáš Procházka odvážné plány.

Hlaváče čeká bitva o Paříž

Chodec Vít Hlaváč obsadil na dvacetikilometrové distanci 18. místo. Dosáhl času 1:23:53 a s výkonem byl docela spokojený. „Podmínky v teple nebyly snadné, přesto jsem se od začátku pokusil jít naplno. Nebylo co ztratit, a kdyby všechno sedlo, věřil jsem v další posun osobáku. Bohužel velkou část první poloviny jsem šel sám, a to mě stálo síly, které pak chyběly v závěru,“ vyprávěl závodník, který za osobákem zaostal o 15 vteřin.

Pochvaloval si atmosféru na okruhu kolem Olympijského stadionu. „Myslím, že jsem v chůzi ještě nic podobného nezažil,“ vyprávěl s tím, že se nadcházející sobotu pokusí v irském Dublinu s reprezentační kolegyní Eliškou Martínkovou naposledy zabojovat v mix maratonské štafetě o OH v Paříži.

„Oba jsme ukázali, že na to výkonnost máme. Teď to chce jen zůstat nohama na zemi a mít o víc štěstí. Soupeřit budeme asi se sedmi dvojicemi a pravděpodobně se bude usilovat jen o jediné místo, takže nám nezbývá nic jiného než to vyhrát v čase, který musí být lepší, než jaký jsme dosáhli při první kvalifikačním kole,“ popsal okolnosti.

Matěj Krsek nebyl v Římě ve své kůži. Nejprve rozbíhal smíšenou štafetu 4x400 metrů a předával na šesté pozici. Finišmanka proběhla cílem sedmá (3:14,24), ale po diskvalifikaci Francie se Češi posunuli šestou příčku. Další den ve čtvrtkařském rozběhu bežel na své poměry průměrný čas 46,69.

Chce se připravit na mistrovství ČR

„Nebyl to výkon, na jaký jsem zvyklý,“ říkal v Římě bezprostředně za cílem a zmínil, že to mohl být následek virózy, kterou prodělal týden před ME. Následně se pak znovu ocitl ve stavu nemocných. Důvodem bylo nachlazení spojené s bolestí v krku.

„Asi jsem první nemoc nedoléčil a smíšenou štafetou se znovu rozvířila, ale teď už mám za sebou rozbory. Z nich vyplývá, že tělo s něčím bojovalo, ale že už jsem zdráv. V krku mě ještě občas pobolívá, ale postupně se to zlepšuje. Úplně fit se zatím necítím, takže o nějakém tréninku nemohla být ani řeč,“ pokračoval.

„Ale snad to už bude dobrý. Rád bych závodil na mistrovství republiky a doufám, že se dokážu vyléčit a dobře připravit. Kdybych tam vyhrál (získal by tak čtvrtý titul v řadě-poz.red.), připsal bych si slušnou porci bodů do olympijského rankingu. To je nyní můj hlavní zájem. Jsem totiž na hraně účasti v Paříži a potřeboval bych si pozici pojistit,“ líčil.

Výpadku v Římě proto tolik nelituje. „Běhalo se tam sice rychle a na stadionu byla super atmosféra, ale aby mi to pomohlo na olympiádu, musel bych postoupit do finále a v něm se velice solidně umístit. To by celkově znamenalo běžet i s mixem čtyři rychlé čtyřstovky za sebou. Byl by to obrovský nápor a k Paříži by mi to zřejmě nepomohlo,“ dodal.