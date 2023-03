Jedním z těch nejmladších je Robert Rácz, který sportovně roste pod vedením Jakuba Ibla v klubu Mystery Gym. Věkem starší žák, ale už žádný začátečník. „Bojová umění jsem poznal u svého strejdy a zhruba před sedmi lety jsem to sám zkusil. Začalo mě to bavit a po přechodu do Mystery Gymu jsem začal i soutěžit,“ přibližuje své začátky Robert.

Tím strýcem je známý kladenský bojovník Alexander Cverna. Pro svého synovce je jistě silnou inspirací, stejně jako trenér Ibl. Ostatně dosavadní výsledky mluví jasnou řečí: dvacet vítězství, jen čtyři porážky a dvě diskvalifikace. „To bylo za některé údery, které se nelíbily rozhodčím,“ vysvětluje zkušený trenér, který svého svěřence na závodech vždy doprovází.

Výjimku musel udělat v poslední únorové neděli. Chyběl z důvodu operace, která připadla na ten nejméně vhodný moment. Robert měl totiž první zápas podle pravidel K1. „Jsem rád, jak to zvládl. Okusil tvrdý boj, schytal i plnou bombu. Vyhrál, to je při premiéře vždy povzbuzující. Ale poslední kolo se nám úplně nelíbilo,“ hodnotí trenér následný rozbor u videa. A Robert hned doplňuje, o co šlo: „Docházela mi ´fýza´, asi jsem nerozložil správně síly.“

Aby odstranili možnou slabinu do budoucna, zařadili do týdenního tréninkového programu pravidelný běh. Ten doplňuje posilování s vlastní vahou formou kruhového tréninku a samozřejmě bojové nácviky, sparringy a „lapy“. Cílem je komplexní, vyvážený cyklus v průběhu každého týdne. Doplněný o náležitou mentální, psychickou přípravu.

„Podle pravidel K1 můžu bojovat až teď, od třinácti let. Předtím jsem soutěžil v Sandě a kicklightu. Je k tomu potřeba souhlas rodičů,“ vysvětluje mladý borec. Sanda je, velmi zjednodušeně řečeno, jakási lehčí forma MMA. Jsou tam i hody soupeře na zem, jenže na rozdíl od MMA se tím boj zastavuje, soupeři se postaví a pak zápasí dál. Není náhoda, že styl blízký MMA se Robertovi líbí. Jako svůj vzor totiž uvádí Conora McGregora, snad největší ikonu smíšených bojových umění. Ten už třikrát ohlásil konec kariéry, ale vždy se vrátil. „Je to mistr i v byznysu. Tyhle konce a návraty, i všechen ten trash talk k tomu prostě patří. Základem ale vždycky musí být láska ke svému sportu, jinak by to nefungovalo,“ komentuje to Jakub Ibl. Ostatně i on chystá návrat po tříleté závodní pauze.

Když mluvíme o vzorech žáka osmé třídy, není od věci zmínit i „zpětný efekt“, kdy je i on sám svou pílí, disciplínou a výsledky inspirací pro své vrstevníky. To je velmi cenné v době plné stesků na slábnoucí zájem dětí a mládeže o sport.

Robert Rácz je trojnásobným mistrem ČR v disciplíně kicklight, kterou můžeme (zase s velkým zjednodušením) označit za polokontaktní verzi K1. A tím to určitě ještě nekončí. Protože má doslova vše před sebou. Prvním soubojem K1 vstoupil do ligy ACR, která je kvalifikací na MČR. S trenérem se snaží hlásit do těch nejlepších soutěží organizovaných oběma hlavními tuzemskými organizacemi: Českým svazem Fullcontactu a Českým svazem kickboxu. Neopustí ani Sandu a v plánu je zkouška klasického boxu.

No a jistě je jen otázka času, kdy několikanásobného mladého šampiona vezmou na vědomí reprezentační trenéři a pozvou ho na nějaké soustředění talentované mládeže. I ze starších žáků se totiž sestavují národní reprezentační výběry.

Petr ŠIKOLA