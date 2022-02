„Bude to hodně kousavý soupeř. Když budeme hrát svoji hru, tak jim tu jejich otrávíme. To bude klíč k úspěchu,“ hlásí před startem čtvrtfinále zkušený Přívara.

Máte za sebou základní část. Jaká byla?

Základní část byla někdy jako na houpačce. Dokázali jsme vyhrát nebo hrát vyrovnanou partii se silnějšími soupeři, ale bohužel jsme některé zápasy s papírovými outsidery nezvládli. Doufám, že nás to poučilo do play off. Víme, že tam se bude lámat chleba, proto jsme se na to celou sezonu připravovali.

Po dlouhodobé části jste skončili na pátém místě. Nedoufali jste v lepší umístění?

Určitě jsme chtěli skončit výš. V posledních kolech jsme mohli zabojovat a vyměnit si pozici s Karlovými Vary. Bohužel nám to nevyšlo kvůli zraněním a oslabení kádru. Na to se ale vymlouvat nemůžeme. Skončilo to tak, jak to skončilo. Vždycky na začátku sezony jsme chtěli skončit na vyšších příčkách, ale někdy se stalo, že jsme se sotva dostali do play off a pak postoupili do Superligy. I to jsem tady zažil. Je úplně jedno, kolikátí skončíme. Jde pak hlavně o vnitřní pohodu během play off.

Může být tedy naopak vaše výhoda, že můžete zaútočit ze zadních pozic?

Já myslím, že určitě. Je to lepší hlavně pro mladší hráče, kteří ještě nezažili play off. Může to pro ně být psychická výhoda v tom, že tolik neucítí tlak. Kdybychom skončili první, všichni budou očekávat, že zválcujeme čtvrtfinále, semifinále a ve finále se o to popereme. Takhle do toho jdeme v roli tabulkového outsidera. Pro nás to může být výhodnější. Tlak ale samozřejmě cítíme i tak. Okolí nás pasuje do role favorita celé soutěže a počítá s tím, že se budeme prát o Superligu.

Naději Řisuty udržely, baráži se mohou vyhnout v přímé bitvě v Písku

Sezona je pro vás specifická v tom, že se v jejím průběhu měnil trenér. Jak náročná byla tahle změna v průběhu rozjeté sezony?

Určitě to zásah je. Každý trenér má jinou povahu a jiné nároky. V tomhle směru to pro někoho byla příjemná změna a někdo to asi ani neřešil. Já jsem takový matador, který už zažil změnu v průběhu sezony. Pro mě to nijak zásadní nebylo.

Co přinesl nový trenér do týmu?

Věřím, že přinesl pro některé hráče větší klid. Přinesl taky tah na branku, nutí nás hrát víc do branky. To bude teď to play off zásadní.

Koho z týmů v play off vnímáte jako největšího konkurenta v boji o Superligu?

Všechny týmy před námi. Favorizuju Znojmo nebo i Ústí, které hraje ve velké pohodě. Se Znojmem jsme letos sice dvakrát vyhořeli, ale víme, že v play off na něj umíme. Uvidíme. Play off je jiná soutěž. Věřím, že to zlomíme a ukážeme, že patříme taky k favoritům.

Ve čtvrtfinále vás čekají Karlovy Vary. Co od tohoto soupeře očekáváte?

Bude to hodně kousavý soupeř. Když dají rychlé góly a dostanou se do pohody, tak na hřišti hýří sebevědomím. Pokud naopak my dokážeme udržet bezbrankový stav delší dobu, tak věřím, že jim psychiku nahlodáme. Bude záležet na tom, jak se vyspí a jakou budou mít koncovku. Když budeme hrát svoji hru, tak jim tu jejich otrávíme. To bude klíč k úspěchu.

Podráždění Rytíři? Pochopitelné, ale tahle cesta vede do pekla

Sérii budete začínat na hřišti soupeře. Je to velká nevýhoda?

Já to nevnímám jako nevýhodu. Pro mě je to v určitém ohledu naopak výhoda. Člověk se pak může soustředit čistě jen na samotnou hru. Když hraje doma, tak má určitou vnitřní pohodu a klídek. Já rád hraju pod tlakem. Když hrajeme venku, je to pro mě lepší v tom, že vím, že ze sebe musím vydat ještě víc.

Po sezonách ovlivněných covidem můžete konečně zabojovat o postup. Jste na play off hodně natěšení?

Určitě. Všichni se na to připravují už dva roky. První rok, co přišel Honza Pazdera, se nám to přerušilo hned ve čtvrtfinále. Pak nebylo rok nic a teď o to můžeme zabojovat. Těším se na to moc já i tým.

Poražený finalista může zabojovat o postup ještě v baráži. Jaký vidíte rozdíl mezi vrškem první ligy a spodkem Superligy?

Zažil jsem s Kladnem obě situace. Rozdíl zas takový není. Je to hodně psychicky náročné, když člověk hraje play down v Superlize a pak jde do baráže. Může přijít lehké podcenění. Kvalitativně si ale myslím, že to je na stejné úrovni. Není tam nijak markantní rozdíl, jako kdyby se hrálo s Mladou Boleslaví, Tatranem nebo Vítkovicemi. Šance tam určitě jsou minimálně vyrovnané.

E-sportová hokejová liga finišuje. O finále se popere i Kladno a Sparta