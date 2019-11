Asistent trenéra vítězů Petr Klár mínil, že mohli stavět na kvalitní obraně.

"Nadrazili jsme hodně míčů, co ale bylo rozhodující je, že jsme nepustili do hry Michala Kriška, na kterého jsme se soustředili," připomněl výtečného univerzála, který se po nějaké době vrátil do rodné Příbrami, přičemž loni působil v Německu. V sobotu mu vítězové dovolili pouze pět bodů.

Kladnu hrál do not i fakt, že Kocouři mají zraněného tahouna, kapitána a smečaře Martina Böhma, který se proti svému bývalému klubu vždy dokázal vytáhnout.

Jeho absence ale nesnižuje výkon Orlů, kteří kolektivním výkonem šli za body od prvního míče.



"Chvílemi Kocouři drápali a na nás pak byla znát nervozita, pramenící z postavení v tabulce. Místy to vypadalo, že se bojíme vyhrát. Bohužel letos už jsme pár koncovek nedohráli," poznamenal Klár a dodal: "Doufám, že výsledek je pro nás odrazovým můstkem k lepším zítřkům."

Příští utkání hraje po dlouhé době Kladno doma. V nezvyklém termínu, v neděli ve 13.00 hodin, přivítá Ostravu.

Příbram - Kladno 0:3.

Sety: -18, -22, -22. Esa: 2:5. Bloky: 7:6. Čas: 91 minut. Diváci: 697.

Kladno: Zajíček (6), Sobotka (4), van Haarlem (4), Vemič (8), Hýský (12), Okosanovič (15), libero Moník. Střídali: Fortuník, Mikulenka (3), Kuboš.