"Bohužel v Lize mistrů letos končíme. Věděli jsme, že dnes proti takto silnému soupeři musíme vyhrát, ale nepodařilo se to," řekl trenér Aleksander Sekulič. "Měli jsme velmi těžkou a vyrovnanou skupinu, což výsledky ukazují, ale víme, že jsme měli několik šancí vyhrát víc zápasů. Třeba v domácím utkání proti PAOK jsme měli vyhrát, jenže to nedopadlo a ve výsledku jsme tak o pokračování v soutěži hráli proti skvělému týmu, jakým Galatasaray bezpochyby je. Se skvělými hráči i koučem," dodal nymburský kouč.

Galatasaray s jistotou přímého postupu odpověděl na úvodní koš kapitána Vojtěcha Hrubana třemi trojkami v řadě DeVaughna Akoona-Purcella, Mela Trimbleho a Dee Bosta a ve 4. minutě vedli hosté už 13:4. Nymburk dokázal ale zareagovat a osmibodovou šňůrou získal vedení 19:18. Turecký klub však rázem unikl do pětibodového náskoku, když čtyři body vytěžil po nesportovním faulu Luboše Kováře.

Na přelomu první a druhé čtvrtiny prolomil nezdary domácích ve střelbě z dálky dvěma trojka Lukáš Palyza, k němu se přidal Demetre Rivers a Nymburk vzápětí unikl do svého nejvyšší dosavadního náskoku 37:31. Osmibodová šňůra Galatasaraye ale přinesla obrat a následné přetahování o těsné vedení.

Nymburk hraje o všechno, postup mu přinese jen výhra

Hosté na začátku druhého poločasu utekli na 59:50. Zdálo se, že by Nymburk mohly vrátil do hry Hrubanův koš a Palyzova trojka či potom těžká trojka s faulem a proměněným trestným hodem Hrubana. Jenže Galatasaray do konce třetí čtvrtiny získal už jedenáctibodový náskok.

V úvodu poslední desetiminutovky vedli hosté i nejvyšším rozdílem v utkání o 13 bodů. Bojující Nymburk se sice dostal ještě třikrát na dostřel šesti bodů, ale ke kýženému obratu měl daleko.

"Bohužel jsme se soupeři nevyrovnali především ve fyzičnosti - tlačil nás pod koš a v podstatě si v útoku dělal přesně to, co potřeboval. Nedokázali jsme se s tím vyrovnat. Samozřejmě jsme také nedokázali skórovat tak, jak bychom potřebovali a jak nám to obvykle jde, což bylo částečně dáno i tlakem, které utkání přineslo," řekl Sekulič.

"Máme ale mladé rozehrávače Colbeyho (Rosse) a Jerricka (Hardinga), vlastně celý tým je poměrně mladý, takže se musíme poučit ze zkušeností a zlepšit se propříště. V Lize mistrů končíme, ale můžeme být hrdí na to, jak jsme každý zápas odehráli. V každém jsme měli šanci vyhrát. Nedá se nic dělat, teď se těšíme na druhou část sezony v nejvyšší české soutěži," dodal Sekulič.

ERA Nymburk - Galatasaray Istanbul 86:92

Stav po čtvrtinách: 22:26, 45:46, 64:75. Nejvíce bodů: Hruban 21, Palyza 15, Rivers a Ross po 12 - Akoon-Purcell 20, Blackshear 15, Bost 14. Fauly: 23:19. Trestné hody: 22/20 - 26/22. Trojky: 12:12. Doskoky: 43:34.