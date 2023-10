Výsledky 4:0 a 0:3 skončily přípravné duel mezi volejbalisty Kladna a Českých Budějovic.

Volejbal.cz Kladno - Dukla Liberec 1:3, EL volejbalu 5. 3. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Dva týdny před prvním mistrovským utkání, které Orli sehrají na palubovce Ostravy, byl trenér Arnaud Josserand spokojený jen částečně.

"Máme za sebou po fyzické stránce velké objemy, což projevilo na únavě hráčů v druhém utkání," řekl francouzský kouč s tím, že aby se dobře připravili na první zápas s Ostravou, musí si všichni zapamatovat dobré části zápasů a snažit se vyvarovat fází, kdy se týmu tolik nedařilo.

Aktuálně nevidí rezervu v herních činnostech, která by vyčnívala nad ostatními. "Máme hodně vyvážené družstvo, takže si nemyslím, že by nějaká konkrétní věc byla jediná," řekl a doplnil, že v odvetném utkání dali do hry jinou energii než v pátek, kdy byl jeho tým mnohem nabitější.

"Proto se musíme víc soustředit i na mentální stránku, protože jakmile nám schází energie, nemusí to dopadnout dobře," uzavřel Josserand.

Poslední přípravný duel odehraje Kladno doma s Příbramí. Začátek bude v 16.30 hodin, přičemž v 19.00 hodin nastoupí druholigové hráčky Kladna k utkání Českého poháru proti extraligovým Šelmám Brno.

Soupiska Kladno volejbal cz: Blokaři: Adam Zajíček, Lukáš Kyjanica (Slovensko), Beau Graham (Austrálie); univerzálové: Kristaps Platačs (Lotyšsko), Tomáš Hyský, Pavel Gottesman; smečaři: Niklas Seppänen (Finsko), Antony Goncalves (Brazílie), Takahiko Imamura (Japonsko), Lukáš Čeketa; nahrávači: José Neves (Portugalsko), Jiří Donát (2007); libero: Matěj Šálek; trenéři: Arnaud Josserand (Francie), Tomáš Samsely (Slovensko).