Výsledky 3:1 a 2:2 skončily přípravné duely mezi volejbalisty Kladna a Innsbrucku.

Kladno - Lvy Praha. | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Trenér domácích Francouz Arnaud Josserand mínil, že první vzájemný souboj nabídl oboustranně vyšší kvalitu než remízový odvetný zápas.

Pozoruje však, že se jeho svěřenci utkání od utkání zlepšují ve všech herních činnostech. "Musíme ale být preciznější v detailech. Speciálně když máme náskok jeden nebo dva body, musíme ukončit set my a ne čekat, že to soupeř pokazí sám. Musíme ho dorazit, když jsme nad ním," uvedl nový kormidelník Orlů s tím, že na turnaji v Liberci se jim to stalo v souboji s Prahou a teď s Innsbruckem hned třikrát, přičemž jednou sadu prohráli.

Všeobecně je s prací družstva spokojený a pochopitelně sledoval na mistrovství Evropy výkony blokaře Adama Zajíčka, jenž se vrací do šatny Orlů.

"Viděl jsme téměř každý zápas českého národního týmu. Zajda hrál slušně a jsem za něj rád. Pomůže nám nejen na kurtu, ale svým charakterem a vystupováním také mimo hřiště," řekl Josserand na adresu kapitána reprezentace, kterou brzy olympijská kvalifikace. Hrát ji budou v Brazílii.